Командир ополчения рассказал неизвестные факты "крымской весны"

СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Командир народного ополчения, созданного во времена "крымской весны", ознаменовавшейся воссоединением полуострова с Россией, Михаил Шеремет рассказал РИА Новости о мотивах массового перехода на сторону Крыма украинских военнослужащих, а также о жителях Украины, переносивших пограничные столбы, лишь бы стать россиянами.

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Шеремет признается, что народное ополчение создавалось спонтанно. Отправная точка - 23 февраля 2014 года. К тому времени в Киеве произошел государственный переворот, а действующий президент бежал.

"Крымчане стали массово обращаться с призывами объединиться для защиты полуострова. Фундамент народного ополчения был заложен на митинге у стен крымского парламента 23 февраля", - сказал Шеремет.

В последующем подобные подразделения образовались во всех регионах полуострова. Всего штатная численность - более 10 тысяч человек. В отдельный батальон объединили женщин, в задачу которых входило оказание медицинской помощи и организация питания.

"Пошла цепная реакция. Люди были готовы защищать свой дом, свой полуостров. Мы должны были остановить надвигающуюся из Киева вакханалию. Время было страшное. Командиры подразделений ополчения прятали свои семьи, потому что никто не знал, чем все это может закончиться", - подчеркнул Шеремет.

От ополченцев требовалась высокого уровня дисциплина. Первое вооружение - палки и щиты. Причем последние специально ковали местные кузнецы. Шеремет был избран командиром, а главнокомандующим – тогда руководитель движения "Русское единство", а ныне глава Крыма Сергей Аксенов. Роты состояли из крымчан различной национальности, в том числе крымских татар, армян, украинцев.

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Стабилизирующий фактор

Ополчение, по словам Шеремета, фактически взяло на себя полномочия народной милиции. Ополченцы были первыми, кто блокировал украинские военные части на полуострове, а также перекрыли перешеек – сухопутную часть границы с Украиной.

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"Многие украинские воинские части приняли присягу на верность народу Крыма, так как понимали, что назад в Украину уже никто не вернется. С такой Украиной было не по пути", - рассказывает Шеремет.

По его словам, порядка 70% военнослужащих Украины остались на территории Крыма.

"Им не препятствовали покидать Крым. Никого не держали, но и не позволяли унижать тех, кто хотел остаться служить на полуострове. Убыло около 30%. В их числе были и мои товарищи, которых я хорошо знал. После этого мне звонили, сожалели и кусали локти. Раскаивались, что бросили полуостров. Некоторых из них отправили в Донбасс, некоторые там и погибли. Отношение к военнослужащим на Украине отвратное", - подчеркнул депутат.

Задача выстоять

Перед ополчением весной 2014 года стояла задача не допустить провокаций. А таковых, по словам Шеремета, было немало.

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"Пресечено много попыток терактов. Закладки тротила были обезврежены под железнодорожными мостами, на вокзалах. Украинские националисты везли в Крым оружие, боеприпасы. Тогда об этом не говорили, чтобы избежать паники среди населения", - сказал Шеремет.

"Когда мы спрашивали, какова их цель визита в Крым, они говорили, что сами себе боятся в этом признаться. Их автомобили были битком набиты коктейлями Молотова, холодным и огнестрельным оружием. Все это изымалось, а радикалов живыми и здоровыми выдворяли за пределы полуострова", - вспоминает Шеремет.

Встречали ополченцы и "поезд дружбы", отправленный из Киева с украинскими вооруженными радикалами. Однако те так и не решились встретиться с крымчанами лицом к лицу. "Где-то на границе они повыпрыгивали, и поезд пришел в Симферополь с опозданием пустым", - подчеркнул Шеремет.

Эшелонированная оборона

Ополчение, по словам Шеремета, было готово к глубокой эшелонированной обороне.

"Крым стоял на тончайшей грани и ушел от страданий и несправедливости, которые сегодня поглотили Украину. Спасибо "вежливым людям", которые давали нам стимул, уверенность и поддержку, а также президенту России Владимиру Путину, который не оставил крымчан в трудный период", - сказал Шеремет.

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По его словам, Киев не собирался так просто отпускать Крым. Вместо диалога они выбрали тактику силы, отправив в регион несколько самолетов с десантниками.

"Мы не дали этим самолетам приземлиться ни в Евпатории, ни в Симферополе. На взлетную полосу выставляли бочки с соляркой и поджигали. Мы готовы были блокировать их всеми подручными средствами, в том числе заряженными", - подчеркнул Шеремет.

Кроме того, по его словам, у берегов кружили корабли НАТО, перед которыми "стояла задача высадиться в Крыму, сделав в последующем из полуострова свою военную базу". "Но они не успели. Мы сработали на опережение и создали плацдарм для защиты и обороны полуострова", - заявил Шеремет.

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Брошенная деревня

Шеремет также рассказал про случай на Арабатской стрелке - узкой длинной косе на северо-востоке Крыма, административно поделенной с Херсонской областью Украины.

"Когда мы установили столбы на границе, чтобы визуально отделить Крым от Украины, то жители небольшой деревушки, оказавшейся по другой стороне, выкапывали эти столбы и переносили за свою деревню, чтобы оказаться частью Крыма. Люди говорили: вы нас не забывайте и не бросайте", - вспоминает он.

Границу, по его словам, со временем пришлось вернуть на место. После чего люди бросили деревню и переехали в Крым.