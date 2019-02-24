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Принц Гарри и его невеста американская модель, актриса Меган Маркл

Меган Маркл рассказала, что мечтает о дочке

© REUTERS / Niall Carson/Pool
В мире
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Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл ожидают пополнения в апреле-мае 2019 года.

СУХУМ, 24 фев — Sputnik. Меган Маркл, находящаяся на седьмом месяце беременности, мечтает о рождении дочери, сообщает британская газета The Sun.

Герцогиня Сассекская отметила, что будет счастлива родить девочку, которую она сможет наряжать. Маркл добавила, что хотела бы иметь несколько детей.

Ранее СМИ писали, что герцог и герцогиня Сассекский ждут мальчика. Предположение появилось после вечеринки "baby shower", на которой будущей матери преподнесли подарки в синей оберточной бумаге. 

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