Мадуро: США хотят принести войну в Латинскую Америку

Ранее президент США Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу CBS, что рассматривает возможность отправки военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти США в пытаются развязать войну в Латинской Америке, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

"Все, что делает правительство Соединенных Штатов, обречено на провал. Они пытаются искусственно создать кризис, дабы оправдать политическую эскалацию и военную интервенцию в Венесуэлу, чтобы принести войну в Южную Америку", - сказал Мадуро.

По мнению президента Венесуэлы, США стремятся захватить венесуэльскую нефть и готовы пойти из-за нее на войну.

© AFP 2019 / Juan Barreto Военные Венесуэлы применили силу против гражданских на границе с Бразилией: есть жертвы

"Экстремистское правительство ку-клукс-клана, которым руководит Дональд Трамп, хочет войны из-за нефти, и не только из-за нефти", - подчеркнул Мадуро.

При этом Венесуэлу Мадуро охарактеризовал как "пацифистскую и скромную страну".

Ранее национальная гвардия Венесуэлы вынудила оппозиционеров отойти вглубь границы Колумбии, применив резиновые пули и слезоточивый газ. Кроме того, национальная гвардия Венесуэлы стягивает дополнительные силы к мосту Симона Боливара на границе с Колумбией.

МИД России о событиях в Венесуэле: подошли к критической черте>>

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

© AFP 2019 / Federico Parra Гуаидо обратился к армии: определяйтесь, на чьей вы стороне

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Гуаидо опубликовал свой первый "президентский" указ>>

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.