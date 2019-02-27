В ОБСЕ предложили ввести "весеннее" перемирие в Донбассе

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Представитель ОБСЕ предложил ввести "весеннее" перемирие в Донбассе на встрече в Минске по урегулированию конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД самопровозглашенной ДНР.

"Республики акцентировали необходимость переподтверждения сторонами своих обязательств по соблюдению устойчивого режима прекращение огня в силу того, что действующее перемирие по факту исчерпало свой ресурс из-за непрекращающихся нарушений со стороны вооруженных формирований Украины. В этой связи координатором от ОБСЕ предложено ввести весеннее перемирие в преддверии наступающих праздников", - сказано в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

В ведомстве подчеркнули, что считают предложение актуальным и своевременным. "Надеемся на конструктивную позицию со стороны представителей официального Киева", – отметили в МИД ДНР.

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine Киев перебросил самоходные пушки "Пион" в Донбасс

Кроме того, в ДНР настаивают на принятии дополнительных мер контроля за прекращением огня, среди которых запрет на ведение диверсионной и разведывательной деятельности, на перемещение сил сторон, а также на ведение снайперской стрельбы, запрет на ведение огня в трехкилометровой зоне вокруг и в направлении важных объектов гражданской инфраструктуры, граничащих с линией соприкосновения сторон.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе на встрече в Минске в конце 2018 года согласовала "новогоднее" перемирие, однако, Киев и Донбасс, спустя короткий промежуток времени после вступления в действие перемирия, обвинили друг друга в его нарушении.

Глава МИД ДНР призвала принять дополнительные меры контроля за перемирием>>

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБС попала под обстрел в Донбассе, на подконтрольной самопровозглашенной Луганской народной республике территории, проинформировали в среду в пресс-службе миссии.

"Утром 26​ февраля патруль СММ в составе шести сотрудников на двух​ бронированных автомобилях находился на западной окраине населенного пункта Золотое-5. Патруль осуществлял мониторинг ситуации с безопасностью в районе для обеспечения возможности проведения ремонтных работ на водопроводе. Члены патруля СММ, стоявшие возле автомобилей, услышали около пяти​ выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 200​ метрах к западо-северо-западу, а затем — звук от пуль, пролетевших примерно в 10​ метрах над их головами", - сказали в пресс-службе.

По информации миссии ОБСЕ, пули попали в дерево в 5-10 метрах от наблюдателей. После инцидента члены патруля и рабочие покинули район обстрела.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Милиция ЛНР: иностранные военнослужащие прибыли в Донбасс

В ЛНР назвали этот обстрел провокацией. "Регулярно в преддверии заседания контактной группы в Минске украинское военно-политическое руководство устраивает вооруженные провокации. Нередко, такие провокации непосредственно касаются представителей международных организаций", - сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Под прикрытием перемирия: Киев ведет диверсионную войну в Донбассе>>

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.