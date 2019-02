В ОБСЕ предложили ввести "весеннее" перемирие в Донбассе

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Представитель ОБСЕ предложил ввести "весеннее" перемирие в Донбассе на встрече в Минске по урегулированию конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД самопровозглашенной ДНР.

"Республики акцентировали необходимость переподтверждения сторонами своих обязательств по соблюдению устойчивого режима прекращение огня в силу того, что действующее перемирие по факту исчерпало свой ресурс из-за непрекращающихся нарушений со стороны вооруженных формирований Украины. В этой связи координатором от ОБСЕ предложено ввести весеннее перемирие в преддверии наступающих праздников", - сказано в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

В ведомстве подчеркнули, что считают предложение актуальным и своевременным. "Надеемся на конструктивную позицию со стороны представителей официального Киева", – отметили в МИД ДНР.