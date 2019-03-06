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Возврат в прошлое: США возрождают программу времен холодной войны

© Foto / United States Air Force
В мире
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Возрождение программы времен холодной войны "Assault Breaker" продиктовано успехами России и Китая в военной сфере.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) планирует реанимировать программу сдерживания России в Европе, впервые появившуюся в годы холодной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Aviation Week.

Концепция подразумевает разработку программы "Assault Breaker" по созданию "умных" и высокоточных вооружений, которые были бы способны остановить советские танковые и механизированные части в случае начала наступления Красной армии на Европу.

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© Sputnik / Джереми Хоган
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Подчеркивается, что американские разработчики намеревались сдержать превосходящий в размерах советский контингент в Европе с помощью авиационных систем и бомб, которые были бы способны самостоятельно находить и ликвидировать советскую технику.

Тогда для реализации программы выбрали самолеты E-8C JSTARS. Они же фигурируют и в новом варианте программы как авиация для обнаружения противника. Считается, что после обнаружения бомбардировщики B-52H будут способны нанести высокоточный ракетный удар по бронетехнике противника. Для полноценной реализации задуманного боеприпасы должны быть оборудованы инфракрасными датчиками, способными "поймать" танк.

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В программу закладывается 50-процентная вероятность на уничтожение цели, а каждый бомбардировщик будет нести на борту комплект из 20 ракет.

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По информации издания, создание подобного ракетного комплекса может занять до десяти лет.

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Теги:
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