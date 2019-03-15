Сто целей: Израиль нанес удары по сектору Газа

За ночь палестинцы, судя по информации армии Израиля, выпустили пять ракет по югу Израиля, три из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Израильская авиация атаковала порядка сотни целей в секторе Газа в ответ на палестинские обстрелы, начавшиеся с пусков ракет по Тель-Авиву, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейская пресс-службу.

Израиль возложил ответственность за обстрел второго по величине города Израиля, его деловой столицы и самого популярного средиземноморского курорта на правящее в анклаве движение ХАМАС и нанес удары по инфраструктуре его военизированных групп по всей территории анклава.

"Боевые самолеты, вертолеты и иные летательные аппараты Армии обороны Израиля атаковали около 100 террористических целей террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа", - говорится в пресс-релизе.

Среди целей удара военные выделяют командно-штабной комплекс в центре столичного города Газы, использовавшийся ХАМАС для координации ячеек на Западном берегу реки Иордан. Бомбардировке также подверглись подземный завод, производивший ракеты, база военно-морских сил, тренировочный центр, использовавшийся боевиками как центр программы развития беспилотной авиации, проинформировали военные.

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За ночь палестинцы, судя по армейской информации, выпустили пять ракет по югу Израиля, три из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Информации о потерях сторон в обмене ударами не поступало. В свою очередь боевое крыло ХАМАС заявило о своей непричастности к пуску двух ракет по Тель-Авиву, где впервые с 2014 года сработали сирены воздушной тревоги и были открыты общественные бомбоубежища.

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С начала пятницы, по информации военных, палестинские боевики выпустили по южным районам Израиля девять ракет в дополнение к двум, которые накануне разорвались в густонаселенном центре страны.

"Четыре запуска зафиксированы из сектора Газа по израильской территории. Три снаряда были перехвачены системой ПРО "Железный купол"", - сказано в пресс-релизе.

В ответ на обстрел ВВС Израиля минувшей ночью нанесли удары по сотне объектов правящего в анклаве движения ХАМАС.

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Палестино-израильский конфликт – самый длительный из всех неурегулированных конфликтов в мире. Его начало относится к 40 м годам XX века и связано с проблемой создания в Палестине еврейского и арабского государств.

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание двух государств — еврейского и арабского — на Западном берегу реки Иордан, а также интернациональной зоны Иерусалима.

За раздел Палестины проголосовали 33 государства (в том числе Франция, США и Советский Союз), против — 13, воздержались — 10 (в их числе была Великобритания). Данное решение изначально было отвергнуто как соседними арабскими государствами, так и арабским населением самой Палестины.

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Арабы единогласно не хотели признавать идею возвращения евреев в Палестину, считая эту территорию своей. С этого момента и начались открытые столкновения между еврейскими и арабскими вооруженными формированиями.