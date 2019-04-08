Ученые раскрыли один из главных секретов управления памятью

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. Ученые считают, что бороться с депрессией, можно, внедряя приятные впечатления. Все эти методы связаны с активным воздействием на мозг препаратами или вживленными электродами, это очень трудоемко и этически сомнительно. О новых открытиях ученых читайте в материале Альфии Еникеевой для РИА Новости.

Забыть, чтобы не бояться

В конце прошлого года испанские исследователи изучали, как на мозг человека действуют различные препараты, используемые при общем наркозе. Для этого пятидесяти добровольцам, у которых были запланированы операции под анестезией, за неделю перед процедурой показали два видеоролика с негативным событием в середине. В первом мальчик оказывался в автомобильной аварии, во втором — преступники нападали на женщину. Начало и конец обеих историй были эмоционально нейтральными.

Непосредственно перед операцией участникам эксперимента напомнили о видеороликах, показав кадр одного из них. Затем последовал общий наркоз. Одних добровольцев попросили вспомнить детали историй через час после того, как они очнулись, других — через сутки.

Выяснилось, что препарат пропофол, который применяли при анестезии, способен стирать негативные травмирующие воспоминания. Участники, попытавшиеся рассказать об истории, которую детально обсуждали накануне операции, через сутки не могли вспомнить подробностей о неприятном событии, произошедшем в ее середине. Второй видеоролик они помнили лучше. Больше всего деталей рассказывали те, кого опросили через час после того, как закончилось действие анестезии. Получалось, что эффект от препарата был заметен только через сутки после его использования.

Иллюстрация РИА Новости . Источник: Ana Galarza Vallejo et al. Propofol-induced deep sedation reduces emotional episodic memory reconsolidation in humans. Science Advances, 20 Mar 2019: Vol. 5, no. 3, eaav3801. DOI: 10.1126/sciadv.aav3801 В ходе эксперимента ученые оценивали, насколько добровольцы хорошо помнили детали истории, обсуждаемой перед анестезией (R), и той, о которой не говорили (NR). Участники из группы А отвечали на вопросы через час после процедуры, из группы Б — через сутки.

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Авторы работы считают, что пропофол — идеальное средство для лечения постравматического стрессового расстройства — тяжелого психического состояния, характерного для участников боевых действий или людей, подвергшихся насилию, а также других серьезных расстройств, связанных с неприятными воспоминаниями.

От депрессии и стресса

В 2014 году японские нейробиологи заставили лабораторных мышей забыть о пережитом страхе. Сначала грызунов помещали в клетку, где они подвергались ударам электрического тока. Животные пугались и замирали. При этом у них в гиппокампе — части мозга, участвующей в механизмах формирования эмоций и превращении кратковременной памяти в долговременную, — активировались определенные скопления нервных клеток.

Ученые с помощью лазерных импульсов отключали эти нейроны и вновь засовывали мышей в опасную клетку. Животные никакого страха не испытывали, хотя их сородичи из контрольной группы, чей мозг остался в неприкосновенности, продолжали бояться.

Результаты подобных экспериментов попытались применить для лечения различных нейродегенеративных и психологических заболеваний у лабораторных животных.

В исследовании американских ученых под руководством нобелевского лауреата Сусуму Тонегавы мышей били током, чтобы понять, какие скопления нейронов при этом активируются. После того как грызуны забывали о страхе, попав в клетку, где их ранее подвергали воздействию тока, эти нейроны активировали. Животные вспоминали негативный опыт и снова испытывали страх.

Год спустя этот же коллектив научился выводить лабораторных мышей из депрессии, искусственно вызывая у них в памяти приятные воспоминания. Исследователи позволили самцам некоторое время побыть с самками, выделив при этом нейронные ансамбли, которые активировались в процессе спаривания. Затем грызунов на десять дней поместили в специальные тиски, ограничивающие движение. Уже на исходе первой недели заточения у мышей появились признаки депрессии — они отказывались от сладкой воды и не пытались вырваться, когда их держали за хвост.

Но если нейрофизиологи "включали" нейроны, связанные с воспоминаниями о самках, негативные симптомы исчезали в считаные минуты. При регулярной активации приятных воспоминаний мыши выходили из состояния стресса уже через неделю. Интересно, что когда депрессивных самцов просто подсаживали к самкам, они их игнорировали, а состояние грызунов не улучшалось.

Не верь самому себе

Французские исследователи заставили мышей вспомнить то, чего не было на самом деле. Мозг спящего грызуна перепрограммировали таким образом, что у него сформировалась целая цепочка ложных воспоминаний и ассоциаций.

Дело в том, что память животных, в том числе и человека, превращается из кратковременной в долговременную преимущественно во время сна.

Исходя из этого, ученые создали компьютерный алгоритм, позволявший связывать воспоминания о местах, которые посещал грызун, с конкретными ощущениями — болью, страхом или удовольствием. Для этого в мозг мыши втыкали два электрода: один — в гиппокамп, другой — в центр подкрепления (удовольствия).

В мозгу мышей, в гиппокампе, есть так называемые "нейроны места", активируемые по мере перемещения животного в пространстве. Ученые соотнесли один из таких нейронов с определенным участком клетки, в которой жил грызун. Когда во время сна в мозге животного этот нейрон активировался, запускался электрод, стимулирующий центр удовольствия. Таким образом изначально нейтральные воспоминания о месте связывались с чем-то положительным. Проснувшись, перепрограммированные мыши предпочитали проводить большую часть времени в той части клетки, с которой теперь ассоциировалось удовольствие. С бодрствующими животными этот метод не срабатывал.

Авторы исследования допускают, что такой подход можно использовать и для экспериментов с точечными манипуляциями человеческой памятью. Но будет ли подобная методика эффективна на людях, учитывая дополнительные сложности в виде трансплантации электродов и возможные этические проблемы, неизвестно.

Тем более, как установили британские ученые, с формированием ложных воспоминаний человек пока справляется и без сложных научных приспособлений. По их данным, первые воспоминания большинства людей ненастоящие. Опросив больше шести тысяч респондентов, исследователи выяснили, что сорок процентов ранних воспоминаний относятся к возрасту от одного до трех лет, когда воспоминания эпизодической памяти еще не формируются. А значит, все они выдуманные.

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Кроме того, американские специалисты продемонстрировали, что ложные воспоминания человеку можно просто внушить. Испытуемым, побывавшим в Диснейленде, показывали поддельный видеоролик студии Disney с кроликом Багзом Банни в главной роли. Спустя некоторое время их попросили рассказать о поездке в парк развлечений, и 16 процентов добровольцев были уверены, что встречали Багза Банни в Диснейленде. Между тем этот кролик — персонаж студии Warner Brothers и находиться в Диснейленде не мог.

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Авторы работы подчеркивают: все воспоминания о мультяшном герое были эмоционально окрашены и изобиловали подробностями, значит, люди считали ложные воспоминания настоящими.