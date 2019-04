Ученые раскрыли один из главных секретов управления памятью

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. Ученые считают, что бороться с депрессией, можно, внедряя приятные впечатления. Все эти методы связаны с активным воздействием на мозг препаратами или вживленными электродами, это очень трудоемко и этически сомнительно. О новых открытиях ученых читайте в материале Альфии Еникеевой для РИА Новости.

В конце прошлого года испанские исследователи изучали, как на мозг человека действуют различные препараты, используемые при общем наркозе. Для этого пятидесяти добровольцам, у которых были запланированы операции под анестезией, за неделю перед процедурой показали два видеоролика с негативным событием в середине. В первом мальчик оказывался в автомобильной аварии, во втором — преступники нападали на женщину. Начало и конец обеих историй были эмоционально нейтральными.

Непосредственно перед операцией участникам эксперимента напомнили о видеороликах, показав кадр одного из них. Затем последовал общий наркоз. Одних добровольцев попросили вспомнить детали историй через час после того, как они очнулись, других — через сутки.

Выяснилось, что препарат пропофол, который применяли при анестезии, способен стирать негативные травмирующие воспоминания. Участники, попытавшиеся рассказать об истории, которую детально обсуждали накануне операции, через сутки не могли вспомнить подробностей о неприятном событии, произошедшем в ее середине. Второй видеоролик они помнили лучше. Больше всего деталей рассказывали те, кого опросили через час после того, как закончилось действие анестезии. Получалось, что эффект от препарата был заметен только через сутки после его использования.

Иллюстрация РИА Новости . Источник: Ana Galarza Vallejo et al. Propofol-induced deep sedation reduces emotional episodic memory reconsolidation in humans. Science Advances, 20 Mar 2019: Vol. 5, no. 3, eaav3801. DOI: 10.1126/sciadv.aav3801

В ходе эксперимента ученые оценивали, насколько добровольцы хорошо помнили детали истории, обсуждаемой перед анестезией (R), и той, о которой не говорили (NR). Участники из группы А отвечали на вопросы через час после процедуры, из группы Б — через сутки.