Деньги вперед: что не поделили турагенты и путешественники

По данным турагентов, подтвержденным различными исследованиями, путешественники все больше уходят в онлайн, покупая путевки при помощи сервисов.

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. За путешественников, обращающихся к реальным, а не виртуальным менеджерам, разворачивается ожесточенная борьба. Одни предлагают большие скидки, демпингуют и работают в ноль, другие же пытаются вводить обязательный депозит. Как выживают и на чем зарабатывают турагенты сейчас, а также законно ли требование оплаты за подбор тура читайте в материале Ирины Овчинниковой для РИА Новости.

Борьба с перебежчиками

"Знаете, забавно, когда приходят туристы и просят просчитать тур "в Норвегию или Крым" или подобрать отель по фотографии пальмы, а потом, получив результат, уходят к другим — тем, кто предложит меньшую цену, — говорит Ксения Соколова, директор одного из турагентств Москвы. — Порой сами менеджеры обращаются в другие компании и полученные подборки просто пересылают клиентам".

Бывают и другие курьезы. Как рассказывает директор одного из турагентств в Калининграде Екатерина Зотова, клиент подобрал тур, а потом начал искать более выгодное предложение у других компаний. "В итоге он купил путевку у нас же, только сам об этом не знал — его запрос обработала менеджер через личную страницу в соцсети, — объясняет эксперт. — Цена тура получилась другой, потому что изменилась стоимость у туроператора".

Одним из способов борьбы с такими "скидочниками" и "перебежчиками" турагенты считают введение депозита за подбор тура. Опрошенные РИА Новости специалисты называют среднюю стоимость такой услуги — две-три тысячи рублей.

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За и против

"Мы просим оплатить депозит тех туристов, кому уже неоднократно делали подборку, а они предложением не воспользовались, — рассказывает Екатерина Зотова. — Бывает, что это отпугивает клиентов, но вместо каждого ушедшего туриста приходит новый".

По словам экспертов, депозит за подбор лечебного тура еще более оправдан: найти хороший санаторий агенту непросто, но после того как турист узнает название учреждения, он связывается с ним напрямую, и почти в ста процентах случаев ему предлагают цену ниже.

© Foto / Depositphotos / Kzenon Пара в турагентстве

У противников депозитов свои аргументы: они опасаются потерять клиента, который в другом агентстве получит такую же услугу бесплатно или уйдет в "самостоятельное плавание" без какого-либо посредника вовсе.

"Для меня есть еще несколько доводов: как клиенту заранее удостовериться в профессионализме менеджера? Или понять, что со своим денежным лимитом он не может позволить себе то или иное направление?" — отмечает Наталья Власкова, руководитель турагентства из Санкт-Петербурга.

Похожи на мошенников

"Перед прошлым отпуском я пришел в турагентство, попросил подобрать отель и перелет в Иорданию, а мне говорят: это стоит три тысячи рублей, — вспоминает Михаил Шубин из Москвы. — Деньги, конечно, небольшие, но я решил, что попал к мошенникам, и обратился в другое агентство. Там мне еще и скидку сделали".

По словам туриста, он не понимает, на что рассчитывают в компаниях, где просят депозит. А там, в свою очередь, недоумевают, зачем коллеги демпингуют, и часто желают им "всего плохого".

"Большие скидки не способствуют тому, чтобы клиенты уважали и ценили работу агента, — подчеркивает Наталья Власкова. — Порой это дискредитирует других игроков, ведь, заманив низкой ценой, такие менеджеры могут потом добавлять несуществующие сервисные сборы и прочее".

Как поясняют эксперты, некоторые агентства вообще продают туры по себестоимости, чтобы получить оборотные средства. Но это, как показывает опыт обанкротившихся туркомпаний, довольно пагубная практика.

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Все по закону?

"Депозит — вынужденная мера. Компаний, которые к этому прибегают, менее одного процента, — утверждает Наталия Осипова, исполнительный директор ассоциации "Альянс туристических агентств". — Практика платы за подбор тура широко распространена за границей, но там агентства работают без возможности добавить свой процент к цене оператора, и в такой ситуации это вполне оправданно".

Эксперт добавляет, что считает подобное поведение не вполне корректным, ведь в обязанности агента изначально входит не только реализация тура, но и его подбор.

Согласна с этим и юрист Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева. "В данном случае посредник считается агентом туроператора и действует в его интересах, получая от него вознаграждение, — поясняет юрист. — А с депозитом выходит, что якобы агент представляет интересы туриста. С точки зрения закона это не совсем правильно".

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Депозит не разрешен, но и не запрещен законом, поэтому платить или нет, решает турист, заключила Наталия Осипова.