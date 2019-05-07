Фанаты "Игры престолов" нашли в четвертой серии стакан из Starbucks

Атрибут, никак не связанный с миром "Игры престолов", заметен на 18-й минуте серии.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Фанаты сериала заметили в четвертой серии финального сезона “Игры престолов" картонный стаканчик кофе из Starbucks, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Huffington Post.

Стаканчик кофе из Starbucks оказался на столе перед Дейнерис, когда главные герои отмечали победу над Королем Ночи.

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Пользователи Twitter в шутку предположили, что Мать драконов так утомилась во время битвы за Винтерфелл, что решила подкрепиться кофе. "Мне нравится, что Дейнерис отправила кого-то в Starbucks вскоре после битвы при Винтерфелле. Даже Бурерожденная Мать драконов нуждается в своей ежедневной чашке кофе, чтобы функционировать!" — написала Theodora.

Рускоязычные пользователи сети также не упустили возможность подшутить над обнаруженным ляпом. Один из них предположил, что "двойной капучино с ванилью без сахара!" — это семейный девиз Таргариенов, к которым принадлежит Дейнерис.

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"Игра престолов" — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Действие "Игры престолов" происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу.

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В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий. Основных сюжетных арок три: первая посвящена борьбе нескольких влиятельных домов за Железный Трон Семи Королевств либо за независимость от него; вторая — потомку свергнутой династии правителей, принцессе-изгнаннице, планирующей вернуть престол; третья — древнему братству, охраняющему государство от угроз с севера.