Продюссер "Игры престолов" рассказала о появлении в кадре стакана Starbucks

Лишний реквизит заметили в четвертой серии восьмого сезона. Стакан стоял на столе рядом с героиней Дейнерис Таргариен, роль которой играет актриса Эмилия Кларк.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Представители HBO рассказали, как в кадр сериала их производства "Игра престолов" попал стакан кофейни Starbucks, передает РИА Новости.

"Латте появился в кадре по ошибке. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай", — цитирует New York Post слова представителя HBO.

Кроме того, ляп прокомментировала продюсер сериала Берни Колфилд. По ее утверждению, Вестерос "был первым местом, где появились кофейни Starbucks".

Продюсер также обратила внимание на то, что подобные "проколы" — редкость для такого титулованного сериала, а декораторы и реквизиторы сериала "работают на 1000 процентов". Стакан кофе же, как заверили в компании, принадлежал кому-то из членов съемочной группы.

"Игра престолов" — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Действие "Игры престолов" происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу.

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В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий. Основных сюжетных арок три: первая посвящена борьбе нескольких влиятельных домов за Железный Трон Семи Королевств либо за независимость от него; вторая — потомку свергнутой династии правителей, принцессе-изгнаннице, планирующей вернуть престол; третья — древнему братству, охраняющему государство от угроз с севера.