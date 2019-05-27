20:13 27 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.46
  • EUR72.19
Поиск
Саммит ЕС в Брюсселе

Большинством голосов: Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Курцу

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
Получить короткую ссылку
30 0 0

Впервые с 1945 года парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру страны.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в понедельник вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Максим Блинов
Захарова о "русском скандале" в Австрии: заказной вброс

Вотум недоверия поддержало большинство депутатов Национального совета Австрии.

Вопрос о вотуме недоверия Курцу поставила оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.

МИД России о политическом скандале в Австрии: нечистоплотные методы>>

Скандальное видео

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дыру в Европе заткнули "русской девушкой-олигархом"

Немецкое издание Welt указало на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.

Песков отреагировал на "российский скандал" в Австрии>>

Штрахе, назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.

По теме

"Политическая провокация": западные СМИ оценили "российский скандал" в Австрии
В Госдуме и Совфеде прокомментировали скандал с экс-вице-канцлером Австрии
Зудин о скандале со Штрахе в Австрии: совершено политическое убийство
Теги:
вотум недоверия, Себастьян Курц, Австрия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сумо, селфи с Абэ и другие приключения Трампа в Японии
От Шинкуба до Мюссо: жители Сухума рассказали о книжных предпочтениях
Главное о донорстве крови
Сдавать или не сдавать: главное о донорстве крови

Соцсети

Sputnikabkhazia