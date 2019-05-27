Большинством голосов: Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Курцу

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в понедельник вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Максим Блинов Захарова о "русском скандале" в Австрии: заказной вброс

Вотум недоверия поддержало большинство депутатов Национального совета Австрии.

Вопрос о вотуме недоверия Курцу поставила оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе.

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Скандальное видео

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

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Немецкое издание Welt указало на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.

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Штрахе, назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.