Австрийское СМИ узнало личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. Австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники рассказало, что роль племянницы российского олигарха на встрече с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка, передает РИА Новости.

Как информирует издание, боснийка свободно говорила на русском. Более того, для того, чтобы получить эту роль, ей пришлось пройти кастинг, где девушек выбирали исходя из вкусов Штрахе. За сутки "работы" студентка получала семь тысяч евро.

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Kronen Zeitung отмечает, что встреча со Штрахе проходила на заранее подготовленной вилле на Ибице.

Общая стоимость операции для организаторов оценивается в 400 тысяч евро. Организаторы предлагали купить видеозапись встречи австрийским политикам и бизнесменам, однако те не согласились. В результате запись за 600 тысяч евро купила неназванная немецкая организация, которая затем передала ее для публикации в СМИ.

По информации издания, австрийские спецслужбы были осведомлены о скандальной видеозаписи, но не смогли завладеть ей до публикации.

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Отмечается, что сейчас организаторы провокации хотят избавиться от полной версии видеозаписи из-за опасений за свою жизнь.

Скандальное видео

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

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Немецкое издание Welt указало на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.

Штрахе, назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.

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Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в понедельник 27 мая вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем.