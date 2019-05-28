"Сербы готовятся к худшему": что стоит за перестрелкой и арестами в Косово

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. В перестрелке в северных муниципалитетах Косово и Метохии двое местных жителей получили легкие ранения, среди задержанных оказался россиянин. Армия Сербии приведена в боевую готовность. Галия Ибрагимова в материале для РИА Новости разбиралась, что происходит в регионе.

Аресты сербов и баррикады

"С шести утра — что-то непонятное. Спецназ Косово внезапно ворвался в четыре муниципалитета, где проживают сербы, и начал массовые аресты. Косовские власти объяснили, что все задержанные обвиняются в коррупции, но в это никто не верит", — рассказал очевидец событий, житель Косовска-Митровицы, сербский активист Марко Якшич.

© AP Photo / Bojan Slavkovic Косовский спецназ задержал российского сотрудника миссии ООН

Самая напряженная ситуация, по словам собеседника, сложилась в сербском муниципалитете Зубин Поток. Местные пытаются остановить продвижение косовского спецназа и возводят баррикады. Но это только усиливает агрессию: в ход пошли слезоточивый газ и травматическое оружие. По данным Якшича, в перестрелке ранено двенадцать человек.

"Сербские жители Косово в шоке. Похоже, все было заранее спланировано. Для ареста подозреваемых в коррупции совершенно не требуется вводить в город спецназ. Напряжение очень велико, все готовятся к самому жесткому варианту развития событий", — делится мнением Якшич.

На вопрос РИА Новости, как на столкновения реагируют международные силы под руководством НАТО (KFOR), которые должны обеспечивать безопасность в Косово, он пожимает плечами.

"Пока ничего не понятно. Что спровоцировало внезапные аресты и столкновения, не понимают и силы KFOR. Пока они ссылаются на то, что дела о коррупции не входят в зону их компетенции. И что все это — внутреннее дело косоваров", — объясняет сербский активист.

Местные СМИ сообщают, что баррикады на улицах Косовска-Митровицы растут, но это не останавливает косовских правоохранителей. Они продвигаются вглубь сербских муниципалитетов, разрушая самодельные укрепления. Против тех, кто пытается помешать им, применяют силу.

"Бойцы косовского спецназа ROSU стреляют, бросают гранаты, ломают баррикады. Арестованы уже более двадцати трех человек", — информирует агентство Tanjug.

Среди задержанных — россиянин Михаил Краснощеков, работающий в миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK).

"Мы оповестили об этом соответствующие российские органы. Его избили и задержали, вероятнее всего, в угоду тем, кто одобрил всю эту акцию", — отметил президент Сербии Вучич. Позже Краснощекова освободили.

© AFP 2019 / Stringer Грузовики, убранные с дороги недалеко от общины Зубин Поток

Запланированная спецоперация

На срочно созванном заседании Совета национальной безопасности Вучич заявил, что отдал приказ привести сербские вооруженные силы в боевую готовность. Он также призвал Евросоюз отреагировать на происходящее. На сегодня запланировано выступление президента и перед парламентом страны, где он намерен подробно рассказать, что происходит на севере Косово.

Косовский премьер-министр Рамуш Харадинай разъяснил в твиттере, что косовские спецслужбы проводят на севере антикоррупционную спецоперацию.

"Подтверждаю, что операция направлена против организованной преступности, коррупции и замешанных в ней сотрудников полиции и таможни", — уточнил Харадинай, призвав граждан к сохранению спокойствия.

Собеседница РИА Новости Ольга (просила не указывать фамилию), проживающая в одном из северных муниципалитетов Косово, тоже не понимает, что происходит.

"Многие местные жители узнали о событиях из СМИ. Никакого чрезвычайного режима объявлено не было. Проход воспрещен только в ту зону, где происходила перестрелка. Что касается арестованных, то, по слухам, им действительно было что вменить в вину. Но зачем спецоперация?" — недоумевает она.

© Foto / Bojan Slavkovic Итальянские военнослужащие сил KFOR в Митровице. 28 мая 2019

Сдать юг в обмен на север

Комментируя ситуацию на севере Косово, сербские журналисты гадают, кому понадобилось ее обострять. Ведь буквально накануне инцидента президент Вучич выступил с относительно примирительной речью в отношении самопровозглашенной республики.

В обращении к парламенту он сказал, что Сербия больше не контролирует Косово, и призвал граждан признать это. Дальнейшее противостояние и попытки вернуть территорию сербский лидер считает бессмысленными.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Президент Сербии признал отделение Косово

"Нет нашей власти в Косово и Метохии, кроме сферы здравоохранения и образования. Мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность", — подчеркнул Вучич.

И предложил сербским гражданам выбрать, как дальше развивать отношения с Косово: заморозить конфликт или налаживать контакты. В обществе это вызвало новую волну обвинений президента в том, что он хочет "сдать Косово".

Критика в адрес Вучича за его мягкую позицию звучит не первый год. Главная претензия сербов в том, что ради членства в ЕС Вучич готов идти на серьезные уступки. Больше всего граждан возмущает то, что президент рассматривает вариант дальнейшего размена территорий.

В частности, с осени прошлого года ведутся переговоры о передаче под управление Приштины двух южных районов, где проживают албанцы.

Косовские власти, в свою очередь, должны уступить северные территории, населенные сербами. Примечательно, что против этого выступают не только сербские граждане, но и некоторые страны ЕС, прежде всего — Германия и Великобритания. Там опасаются прецедента, которым воспользуются другие государства с проблемой неурегулированности границ.

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Позиция России такова: пусть решают Белград и Приштина. При этом Москва настаивает на том, что все новые соглашения между сторонами не должны противоречить международным договорам и резолюциям Совбеза ООН по поводу статуса Косово.

© REUTERS / Marko Djurica Президент Сербии Александр Вучич в парламенте в Белграде. 27 мая 2019

Необратимые последствия

Оценивая сегодняшний инцидент с применением силы на севере Косово, доктор политических наук Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич возлагает всю ответственность на сербские власти.

"Массовые аресты сербов, возведение баррикад, перестрелки — все это свидетельствует о том, что Белград полностью утратил контроль и рычаги влияния даже на севере Косово. Последние шесть лет Вучич проводит политику постоянных уступок Приштине ради призрачной сделки. О каком непризнании Косово можно говорить, если сербские власти считают законными документы косоваров и их международный телефонный код?" — рассуждает в беседе с РИА Новости сербский политолог.

Гайич опасается, что, если международные посредники, включая ЕС и Россию, не вмешаются, ситуация может принять необратимый характер.

Специалист по Балканам, доцент Высшей школы экономики Екатерина Энтина придерживается мнения, что обострение выгодно и властям Белграда, и Приштины.

© Sputnik / Илья Питалев Лидер Косово: готовы передать Сербии часть территории

"Логика обеих сторон противостояния такова: пока нет сделки по границам, такие локальные конфликты будут вспыхивать снова и снова. Соответственно, раздел границ необходим и неизбежен", — объяснят РИА Новости Энтина. Причем никто до конца не понимает, в чем суть сделки и об обмене каких именно территорий Вучич ведет диалог с косовскими властями.

"После провозглашения в 2008 году независимости Косово ни о каких уступках Сербии не было и речи. Поэтому сейчас, когда Приштина и Белград обсуждают возможные территориальные решения, сербские власти преподносят это как успех. Хоть какие-то уступки по Косово — это лучше, чем совсем ничего", — полагает эксперт.

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По мнению Энтиной, от принудительного признания Косово Сербию долгое время спасала лишь жесткая позиция России. Причем сербское общество осознало, что Москва — даже больший защитник интересов сербов в Косово, чем власти Белграда.

"Вучичу необходима какая-то ясность по поводу планируемой сделки. Но Москва не спешит определиться по этому вопросу, ссылаясь на резолюцию СБ ООН 1244 от 1999 года, где Косово рассматривается как неотъемлемая часть Сербии. Как принять новый документ о разделе, чтобы он соответствовал этой резолюции, непонятно", — говорит она.

© AFP 2019 / Armend Nimani Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019

Обострение ситуации на севере Косово, по словам Энтиной, может рассматриваться как способ отойти от резолюции 1244. "Возникновение нового конфликта качественно меняет ситуацию в правом поле. То есть стороны переходят в стадию нового противостояния, а значит, под вопрос ставятся все международные документы, заключенные на предыдущих этапах", — делает вывод эксперт.