Брюшко втяни: ученые нашли эффективный способ избавиться от жира на животе

С возрастом происходит естественное уменьшение мышечной массы, а в области живота и верхней части туловища накапливаются жировые отложения.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Ученые из Американского гериатрического общества заявили, что для избавления от жировых отложений в районе живота наиболее эффективны интервальные тренировки, передает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные на сайте MedicalXpress.

© Fotolia / Mara Zemgaliete Еще ложечку: ученые нашли новый способ похудения

В эксперименте участвовали люди в возрасте от 70 лет, половина из которых занимались интервальными тренировками три раза в день в течение десяти недель, остальные вели обычный для них образ жизни.

В начале эксперимента занятия длились 18 минут, постепенно их продолжительность увеличивалась до 36 минут. Короткие периоды повышенной физической активности чередовалась с непродолжительными передышками.

У тех участников, которые занимались спортом, жировая масса уменьшилась почти на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни. Более того, добровольцы прибавили в мышечной массе и физической силе благодаря физической активности.

"Военная диета": чем грозит здоровью быстрое похудение>>

Эксперты подчеркнули, что интервальные тренировки продемонстрировали наибольшую эффективность среди мужчин.