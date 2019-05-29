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Брюшко втяни: ученые нашли эффективный способ избавиться от жира на животе

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С возрастом происходит естественное уменьшение мышечной массы, а в области живота и верхней части туловища накапливаются жировые отложения.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Ученые из Американского гериатрического общества заявили, что для избавления от жировых отложений в районе живота наиболее эффективны интервальные тренировки, передает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные на сайте MedicalXpress.

Целая жареная курица
© Fotolia / Mara Zemgaliete
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В эксперименте участвовали люди в возрасте от 70 лет, половина из которых занимались интервальными тренировками три раза в день в течение десяти недель, остальные вели обычный для них образ жизни.

В начале эксперимента занятия длились 18 минут, постепенно их продолжительность увеличивалась до 36 минут. Короткие периоды повышенной физической активности чередовалась с непродолжительными передышками.

У тех участников, которые занимались спортом, жировая масса уменьшилась почти на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни. Более того, добровольцы прибавили в мышечной массе и физической силе благодаря физической активности.

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Эксперты подчеркнули, что интервальные тренировки продемонстрировали наибольшую эффективность среди мужчин.

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Теги:
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