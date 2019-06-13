О США, Украине, Молдове и Зеленском: Путин дал интервью телекомпании "МИР"

СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "МИР" заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами, сообщает РИА Новости.

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю", - сказал Путин.

Российский лидер также выразил надежду на то, что и новый президент Украины сможет действовать в направлении восстановления отношений с Россией, опираясь на доверие, которое народ оказал избранному президенту Владимиру Зеленскому.

Кроме того, он выразил надежду, что адаптация Зеленского в статусе президента Украины пройдет достаточно быстро. "Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени", - отметил Путин.

Глава российского государства на вопрос, поставлены ли отношения Украины и России сейчас на паузу, подчеркнул, что не давал на Петербургском форуме никакой оценки работы президента Зеленского. "Потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе", - сказал Путин.

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О деградации российско-американских отношений

Отношения России и США деградируют, становятся все хуже и хуже, заявил президент России Владимир Путин.

"Отношения деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями. И конечно, в этих условиях наша симпатия на стороне наших стратегических партнеров, это само собой разумеется", - напомнил Путин.

Путин, говоря о противостоянии США и Китая, заявил, что между этими государствами есть множество специфических отношений в сфере производства и финансов, а России нет никакого смысла вмешиваться в этот переговорный процесс.

"По сути, если отвечать на ваш вопрос, то, конечно, идёт спор между крупнейшими экономиками мира. И там очень много специфических вопросов, связанных с текущей работой двух государств", - сказал российский лидер.

Президент отметил, что Китай – "это огромная фабрика по производству товаров для всего мира, в том числе для Соединенных Штатов". США перевозят туда свои производства и создают рабочие места, а КНР, когда реализует свои товары на внешних рынках, в том числе в значительном объеме на американском рынке, значительную часть извлекаемой выручки в виде золотовалютных резервов хранит в американских ценных бумагах, пояснил он.

"Там очень много специфических отношений между двумя странами. И конечно, даже с точки зрения здравого смысла нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс", - заявил российский лидер.

Кроме того, президент России обратил внимание на развитие двусторонних отношений, подчеркнув, что с Китаем у Москвы складываются, "действительно, беспрецедентно хорошие и высокие отношения" - страны являются стратегическими партнерами во всех смыслах этого слова.

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О ситуации в Молдавии

Владимир Путин заявил, что ситуация, сложившаяся сейчас в Молдавии, не уникальна, власть в стране была узурпирована олигархическими структурами, подмявшими под себя госструктуры.

"Считаю, что Молдова – это не уникальная ситуация, не уникальная. Но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же, как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и всё что угодно. То есть заработали на молдавском народе деньги и пустили их для того, чтобы укреплять свое личное благополучие и рычаги влияния на государство", - заявил Путин.

Он добавил, что "то сейчас сделано президентом Додоном и его недавними оппонентами, так скажем, условно, по прозападным партиям, все-таки - это шаг в направлении строительства полноценного, цивилизованного, современного, государства".

О КНДР и Афганистане

Россию беспокоит ближневосточная проблематика, но не меньше волнует ее и все, что связано с иранской ядерной программой, с Северной Кореей и Афганистаном, заявил президент России.

"Нас, конечно, беспокоит и ближневосточная проблематика, но не меньше беспокоит и все, что связано с иранской ядерной программой, с Северной Кореей. Особенно внимательно мы следим за событиями в Афганистане", - сказал он.

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Президент отметил, что Россия энергично и с пользой сотрудничает со многими странами мира, включая США, которые поддерживают ситуацию в Афганистане.