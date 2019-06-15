Путин: в мировой экономике идут бои без правил с запугиванием и устранением

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии проходит в Душанбэ в субботу 15 июня.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. в экономике идут бои без правил, нужны коллективные усилия для восстановления справедливости, заявил Президент России Владимир Путин, выступая на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заявил, что в мировой экономике идут бои без правил, нужны коллективные усилия для восстановления справедливости, передает РИА Новости.

"В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации", - сказал Путин.

По его мнению, необходимо приложить усилия для восстановления доверия и утверждения норм справедливого экономического взаимодействия.

"В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу, имею в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться", - добавил он.

Кроме того, российский лидер отметил, что Москва выступает за активизацию усилий по формированию системы равной и неделимой безопасности в Азии.

"Выступаем за активизацию совместных усилий в интересах формирования в Азии системы равной, общей и неделимой безопасности, системы, основанной на универсально признанных принципах международного права, устава ООН. Речь идет о таких принципах, как взаимное доверие, добрососедство, уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела", - заявил Путин.

Россия в мировой торговле, Китай и Зеленский: главные заявления Путина на ПМЭФ>>

Сотрудничество России, Ирана и Турции приносит реальные результаты в Сирии, способствует продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск конституционного комитета, заявил Путин.

"Другой крайне актуальной для обеспечения безопасности нашего региона задачей считаем долгосрочную стабилизацию в Сирии", - заявил Путин в Душанбе на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Он подчеркнул, что при участии России большая часть территории Сирии перешла под контроль законного правительства.

"Реальную отдачу приносит координация России, Ирана и Турции в астанинском формате. Сообща мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы сирийского конституционного комитета", - подчеркнул российский лидер.

"Важно как можно скорее приступить к подготовке необходимых для нормализации в Сирии политических преобразований", - заявил он.

Выход США из договора по иранской сделке сказывается на режиме нераспространения ядерного оружия, подчеркнул Владимир Путин.

"Всех беспокоит и положение дел вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Выход США из этой договорённости значительно усложнил ее реализацию, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия", - сказал Путин.

Президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии также обратил внимание на необходимость пресечения пропаганды экстремистских идей на азиатском пространстве.

"Безусловно, по-настоящему устойчивой стабильности в Азии можно добиться лишь путем урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов, последовательного противодействия террористической угрозе. Важно делать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового уничтожения, пресекать пропаганду экстремистских идей", - сказал Путин.

Особого внимания, по его словам, требует ситуация в Афганистане, "где радикальные экстремистские организации, в том числе выдавленные с Ближнего Востока, вновь активизируют свою деятельность".

Путин: правда о Великой Отечественной войне - наша защита и иммунитет>>

Путин отметил, что Россия оказывает всяческое содействие межафганскому диалогу. Так, напомнил он, в феврале и в конце мая в Москве прошло два раунда переговоров представителей всех ключевых общественно-политических сил Афганистана и радикального движения "Талибан".

"В качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества наша страна будет делать все для реализации принятой на завершившемся вчера в Бишкеке саммите этой организации дорожной карты по расширению взаимодействия с Афганистаном в вопросах безопасности, экономики и гуманитарной сфере", - резюмировал президент России.