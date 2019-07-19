"Стыд и позор": суд продлил арест Кириллу Вышинскому

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил Москве в знак доброй воли единовременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и журналиста Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Суд в Киеве продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября, передает РИА Новости.

Кроме того, суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 16 сентября 15:00. "Коллегия постановила объявить перерыв в судебном заседании до 16 сентября 15:00", - сказала судья.

Защита руководителя портала РИА Новости Украина настаивала на освобождении из-под стражи под личное обязательство. Сейчас адвокаты планируют обжаловать продление меры пресечения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором решение киевского суда продлить арест руководителю Кириллу Вышинскому. "Стыд и позор. Вот и все европейские ценности", - написала Захарова в Facebook.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала решение суда предсказуемым, а также политическим, а не юридическим.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.

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