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"Стыд и позор": суд продлил арест Кириллу Вышинскому

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (205)
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Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил Москве в знак доброй воли единовременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и журналиста Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Суд в Киеве продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября, передает РИА Новости.

Кроме того, суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 16 сентября 15:00. "Коллегия постановила объявить перерыв в судебном заседании до 16 сентября 15:00", - сказала судья.

© Sputnik / Стрингер
Добрая воля или вброс: Зеленский готов обменять Вышинского на Сенцова

Защита руководителя портала РИА Новости Украина настаивала на освобождении из-под стражи под личное обязательство. Сейчас адвокаты планируют обжаловать продление меры пресечения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором решение киевского суда продлить арест руководителю Кириллу Вышинскому. "Стыд и позор. Вот и все европейские ценности", - написала Захарова в Facebook.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала решение суда предсказуемым, а также политическим, а не юридическим.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Заседание суда по делу журналиста К. Вышинского в Киеве
© Sputnik / Стрингер
ОБСЕ: призываем власти Украины к освобождению Вышинского

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.

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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (205)

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Теги:
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