Великие первопроходцы: Рогозин поздравил главу НАСА с 50-летием высадки на Луну

50-летие первой высадки землян на Луну отмечается во всем мире в субботу 20 июля.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил главу НАСА Джима Брайденстайна с 50-летием высадки на Луну, сообщается на сайте "Роскосмоса".

"Дорогой Джим! Пятьдесят лет назад Нил Армстронг, Базз Олдрини, Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики. Они присоединились к когорте великих первопроходцев, дерзнувших отправиться в путешествие в неизведанное, чтобы расширить границы мира, доступного человечеству", - сказал Рогозин.

Кроме того, в "Роскосмосе" отдали дань уважения всему техническому и инженерному персоналу НАСА, который разработал первую в мире сверхтяжелую ракету-носитель "Сатурн-5" и корабль "Аполлон".

"Их объединенные усилия, навыки и знания обрели жизнь в надежной ракетно-космической системе, которая позволила в дальнейшем реализовать программу "Союз-Аполлон", - отметил Рогозин.

Глава "Роскосмоса" также подчеркнул, что общая задача двух космических ведомств – быть "достойными своих великих предшественников, приумножить их наследие и продолжить экспансию человечества в космос".

В 1969-1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" было выполнено шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов НАСА. Советская программа Н1-Л3 по высадке космонавта на Луну была закрыта после четырех аварийных пусков ракеты-носителя Н-1 в 1969-1972 годах.

Астронавты НАСА Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23.18 мск в лунном модуле корабля "Аполлон-11" прилунились на поверхности естественного спутника Земли. Армстронг первым из землян 21 июля в 05.56 мск ступил на лунную поверхность.

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