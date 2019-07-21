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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Абэ хочет заключить мирный договор с Россией до 2021 года

© AFP 2019 / Lillian SUWANRUMPHA
В мире
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал вопрос заключения мирного договора с Россией.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен продвинуться в вопросе заключения мирного договора с Россией до окончания своего срока в 2021 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканалу NHK.

Остров Шикотан. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Шапран
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при этом японский лидер добавил, что не думает о продлении работы на посту лидера правящей Либерально-демократической партии, которая, по данным экзит-поллов, побеждает на выборах, сохранив за собой большинство мест в верхней палате парламента.

Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

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Теги:
Россия, Синдзо Абэ, Япония


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