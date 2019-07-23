По Крымскому мосту c начала лета проехало более миллиона машин

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. За неполных два месяца лета по Крымскому мосту в обе стороны проехали более одного миллиона машин, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"За июнь и три недели июля по Крымскому мосту проехало 1,057 миллиона машин, в том числе 14 тысяч автобусов и 115 тысяч грузовиков", – говорится в сообщении.

Кроме того, в инфоцентре отметили, что летом среднесуточная интенсивность трафика выросла в два раза по сравнению с весенним трафиком – почти до 21 тысячи автомобилей. Максимальный суточный трафик был зафиксирован 15 июля и составил 31 331 автомобиль за 24 часа.

В июне по Крымскому мосту проехали более 518 тысяч автомобилей, что на 13 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала июля на полуостров по мосту проехало более 292 тысяч машин, а в сторону материка – более 245 тысяч, отмечается в сообщении.

По данным инфоцентра, с начала работы моста (с 16 мая 2018 года) через Керченский пролив проехало более шести миллионов машин.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Движение легковых автомобилей и автобусов по транспортному переходу началось 16 мая. Позже, с 1 октября, по нему пустили грузовые машины. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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