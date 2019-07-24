Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки

В места постоянного проживания внутри страны в течение суток граждане Сирии не возвращались.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Более 1,1 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России в Facebook.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 122 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 344 человека (женщин – 103, детей – 175), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 778 человек (женщин – 233, детей – 397)", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что всего российской стороной организованы и проведены 2 169 гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлены и распределены 3498,34 тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.

По информации центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали два гектара территории и уничтожили 30 взрывоопасных предметов.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев в свою очередь рассказал РИА Новости, что благодаря России и Сирии более 17 тысяч человек покинули лагерь беженцев Рукбан.

В лагере, как ранее заявляли российские и сирийские власти, находились порядка 50 тысяч человек. По данным Минобороны России, подконтрольные США боевики удерживают людей там насильно, а за выход требуют крупную сумму в долларах, непосильную для простых людей.

"Удалось обеспечить выход уже более 17 тысяч сирийских граждан, которые насильно удерживались в лагере Рукбан, расположенном в оккупированной США 55-километровой зоне Эт-Танф", - сказал Мизинцев на совместном заседании межведомственных штабов двух стран.

По его словам, вопреки заявлениям оппозиции власти Сирии обеспечивают "безопасное и достойное возвращение" людей из Рукбана.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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