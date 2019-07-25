Утомленные солнцем: рекордная жара накрыла Европу

Европу накрыла аномальная жара. Метеорологи фиксируют рекорды и говорят, что местным жителям и туристам придется привыкнуть к погодным аномалиям, вызванным глобальным потеплением.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. На этой неделе в ряде стран Европы установилась рекордная жара с температурой, превышающей +40 градусов.

В Германии в четверг +41,5, во Франции +42,4, в Бельгии +40,3, в Нидерландах +41,7, в Британии +36,9. Немецкие власти из-за перегрева рек даже отключили АЭС в Нижней Саксонии. Подобной жары в июне немецкие синоптики не наблюдали с начала ведения метеозаписей в 1881 году.

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало снимок, на котором показало, как выглядит из космоса рекордная жара в Европе.

Снимок составлен на основе данных с радиометра спутник зондирования Земли Sentinel-3. На нем показана температура земной поверхности: особенно высокая температура зафиксирована во Франции, Испании и Италии.

CC BY 3.0 / IGO / ESA Рекордную жару в Европе показали из космоса

Как сообщает РИА Новости, необычайная жара пришла в Европу с волной горячего воздуха из Африки.

Из-за аномальной жары во Франции даже перенесли экзамены в колледжах. Купальни и открытые бассейны переполнены — родители с детьми предпочитают проводить время у воды. Полиция Нидерландов заявила, что из-за жары не будет бегать за нарушителями. Синоптики советуют ограничить физическую активность и пить больше воды.

Читайте также: