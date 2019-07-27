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Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk . Архивное фото

Американский беспилотник-разведчик засекли у границ России над Черным морем

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. Viglianco
В мире
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Минобороны России регулярно призывает страны НАТО прекратить подобные разведывательные операции, однако штаб-квартира альянса ответила на это отказом.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Стратегический беспилотный самолет RQ-4A Global Hawk военно-воздушных сил США провел разведку у черноморского побережья России, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Беспилотник-разведчик с бортовым номером 04-2021 поднялся в воздух с авиабазы в Италии. Global Hawk осуществил мониторинг линии разграничения в Донбассе, а спустя пять часов был замечен над Черным морем вблизи границы России – он пролетел вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

Страны НАТО отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на регулярные призывы со стороны Минобороны.

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Теги:
Россия, Черное море, США, НАТО, разведка


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