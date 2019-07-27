Американский беспилотник-разведчик засекли у границ России над Черным морем

Минобороны России регулярно призывает страны НАТО прекратить подобные разведывательные операции, однако штаб-квартира альянса ответила на это отказом.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Стратегический беспилотный самолет RQ-4A Global Hawk военно-воздушных сил США провел разведку у черноморского побережья России, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Беспилотник-разведчик с бортовым номером 04-2021 поднялся в воздух с авиабазы в Италии. Global Hawk осуществил мониторинг линии разграничения в Донбассе, а спустя пять часов был замечен над Черным морем вблизи границы России – он пролетел вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

19:50 мск.

Разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/HVsLQAwMFY — PlaneRadar (@ua4wiy_) 26 июля 2019 г.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

Страны НАТО отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на регулярные призывы со стороны Минобороны.

Читайте также: