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Адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза Кузнецов Николай Герасимович

Минобороны России опубликовало редкие фотографии известных флотоводцев

© Фото : Минобороны России
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Военно-морской флот России отмечает 323-ю годовщину образования 28 июля в последнее воскресенье месяца.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота запустило на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает пресс-служба военного ведомства.

В новом мультимедийном разделе можно увидеть снимки "наиболее интересных моментов из жизни главнокомандующих ВМФ, командующих флотами, а также командиров легендарных кораблей и подводных лодок".

На сайте размещены как черно-белые, так и цветные фотографии, большинство из которых не публиковалось ранее. Среди них снимки легендарных главнокомандующих, командовавших советским и российским флотом последние 80 лет - адмиралов Николая Кузнецова, Сергея Горшкова, Ивана Юмашева и других.

Адмирал флота, Герой Советского союза Чернавин Владимир Николаевич
© Фото : Минобороны России
Адмирал флота, Герой Советского союза Чернавин Владимир Николаевич

Более того, на сайте опубликованы фотоснимки вице-адмиралов, военных строителей, инженеров, которые внесли немалый вклад в становление современного флота. Также в разделе содержатся интересные факты из жизни и службы флотоводцев.

В последнее воскресенье июля Военно-морской флот России отмечает 323-ю годовщину образования. Главный парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте, его примет президент Владимир Путин. В торжественном строю пройдут 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам.

Адмирал флота Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Горшков Сергей Георгиевич
© Foto / Минобороны России
Адмирал флота Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Горшков Сергей Георгиевич

Традиционные парады и праздники также пройдут в главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Астрахани.

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Теги:
адмиралы, День Военно-Морского Флота, ВМФ РФ


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