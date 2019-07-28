Американские самолеты-разведчики были замечены у берегов Крыма

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу ранее заявил, что уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию страны и играет важнейшую роль в обеспечении ее безопасности.

СУХУМ, 27 июл — Sputnik. Два воздушных судна ВМС США провели разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

В 11:05 противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 169004 поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и в 12:35 был замечен в акватории Черного моря. Boeing в течение нескольких часов проводил разведку у границ Крымского полуострова и завершил работу в 16:00.

Более того, в 12:10 воздушное судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion с региональным номером 156511 взлетело с полигона Суда-Бей в Греции и в 14:40 стало выполнять разведывательный полет у черноморского побережья России. Аппарат дважды облетел юго-восточные границы Крыма, после чего переместился к его юго-западным рубежам. Самолет приближался к береговой линии на 32 километра.

15:50 мск.

Приближался к береговой линии на расстояние 32 км. pic.twitter.com/wkLH6fUemb — PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 июля 2019 г.

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась. Накануне три американских воздушных судна засекли у берегов полуострова.

Как заявил депутат крымского парламента Иван Шонус, участившиеся случаи полетов разведывательных самолетов ВМС США у границ республики вызывают обеспокоенность. Он подчеркнул, что подобные маневры "никак не вяжутся" с политикой дружеских или партнерских отношений и призвал Вашингтон прекратить "слежку за полуостровом".

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