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Президент Ирана назвал основную причину напряженности в Персидском заливе

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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Замглавы МИД России Михаил Богданов ранее заявил, что Москва намерена представить концепцию безопасности в Персидском заливе на площадке ООН.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с министром иностранных дел Султаната Оман Юсефом бен Алави заявил, присутствие внешних сил в Персидском заливе станет основной причиной напряженности в регионе, передает РИА Новости.

"Присутствие иностранных сил не только не способствует безопасности региона, но станет основной причиной региональной напряженности", - заявил Роухани.

Президент Ирана также обратил внимание на то, что "неприятные инциденты и напряжение в регионе сегодня коренятся в одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе".

Иранский военный на борту танкера Stena Impero,архивное фото
© AFP 2019 / HO / IRIB
Патрули подрыва: Иран отреагировал на идею США о коалиции в Персидском заливе

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант заявил, что Великобритания намерена созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.

Война танкеров

Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить танкер.

Флаг Ирана. Архивное фото.
© Fotolia / Borna_Mir
Вашингтон "играет с огнем", заявил глава МИД Ирана

Примерно через неделю СМИ сообщили, что пять малых кораблей, предположительно, иранских, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Но сопровождавший судно фрегат HMS Montrose сделал кораблям устное предупреждение, и те пропустили танкер.

Власти Ирана отрицают, что пытались помешать проходу британского судна. Тем не менее Великобритания заявила, что обсуждает с США возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.

В пятницу 19 июля иранский Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер из-за нарушения международных норм.

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Теги:
США, Ормузский пролив, Хассан Рухани, Иран


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