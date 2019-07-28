Президент Ирана назвал основную причину напряженности в Персидском заливе

Замглавы МИД России Михаил Богданов ранее заявил, что Москва намерена представить концепцию безопасности в Персидском заливе на площадке ООН.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с министром иностранных дел Султаната Оман Юсефом бен Алави заявил, присутствие внешних сил в Персидском заливе станет основной причиной напряженности в регионе, передает РИА Новости.

"Присутствие иностранных сил не только не способствует безопасности региона, но станет основной причиной региональной напряженности", - заявил Роухани.

Президент Ирана также обратил внимание на то, что "неприятные инциденты и напряжение в регионе сегодня коренятся в одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе".

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант заявил, что Великобритания намерена созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.

Война танкеров

Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить танкер.

Примерно через неделю СМИ сообщили, что пять малых кораблей, предположительно, иранских, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Но сопровождавший судно фрегат HMS Montrose сделал кораблям устное предупреждение, и те пропустили танкер.

Власти Ирана отрицают, что пытались помешать проходу британского судна. Тем не менее Великобритания заявила, что обсуждает с США возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.

В пятницу 19 июля иранский Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер из-за нарушения международных норм.

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