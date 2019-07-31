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Южнокорейские военные сообщили о пуске баллистических ракет в КНДР

© AFP 2019 / Kim Won Jin
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Пхеньян 25 июля также испытал две управляемые ракеты малого радиуса действия после отказа США и Южной Кореи выполнить требование об отмене совместных военных учений.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. КНДР запустила несколько баллистических ракет со своего восточного берега, сообщили в Комитете начальников штабов Южной Кореи, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

По информации агентства, снаряды были запущены из провинции Хамген-Намдо. Комитет начальников штабов Южной Кореи пристально следит за развитием ситуации и сохраняет боевую готовность, отмечает агентство.

Президент США Дональд Трамп и Северо-корейский лидер Ким Чен Ын
© AP Photo. Susan Walsh
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Представитель южнокорейской армии рассказал, что максимальная высота полета ракет, выпущенных из мобильной транспортно-пусковой установки, составила 50 километров.

Кроме того, Южная Корея созвала в среду экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР. Совещание проходило под руководством секретаря президента Южной Кореи по вопросам государственной безопасности Чон Ый Ена.

"Хотя было заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, в настоящее время уточненная информация анализируется разведорганами Республики Корея и США. уже известно, что сегодняшние северокорейские ракеты были аналогичны баллистическим ракетам, пуски которых состоялись 25 июля", - приводит агентство слова представителя президентской администрации.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проинформирован о пусках ракет в КНДР.

© AFP 2019 / KCNA VIA KNS
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Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что если КНДР испытала баллистические ракеты, то пуски Пхеньяна будут рассматриваться как нарушение резолюций СБ ООН.

"Если ракеты баллистические, то это нарушение резолюций СБ ООН. Это очень печально", - приводит агентство Киодо слова министра.

Вместе с тем, как сообщил телеканал NHK со ссылкой на японское министерство обороны, в пределах территории Японии и ее исключительной экономической зоны полетов баллистических ракет не зафиксировано.

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Теги:
Южная Корея, КНДР


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