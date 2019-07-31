Территория смерти: где испытывали самые мощные ядерные бомбы в истории

Ровно 65 лет назад, 31 июля 1954-го, Совет министров СССР принял постановление о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле.

СУХУМ, 31 июл — Sputnik. За годы эксплуатации ядерного полигона на Новой Земле, на особо секретном объекте протестировали почти все типы советского атомного оружия. О полигоне на Новой Земле и в других местах, где взрывали ядерные боеприпасы, — в материале Николая Протопопова для РИА Новости.

На краю Земли

В середине 1950-х СССР остро нуждался в полигоне, где можно было бы проверять атомное оружие не только в воздухе и под землей, но и на море. К этому времени американцы уже несколько лет проводили ядерные испытания на атоллах Бикини и Эниветок в Тихом океане.

Понятно, что полигон должен был находиться максимально далеко от крупных населенных пунктов и коммуникаций. Новая Земля подходила идеально. Здесь проживали всего около 400 человек, и их быстро переселили в Архангельскую область.

Летом 1954-го на Новую Землю высадились десять стройбатальонов. И хотя работы по сооружению "Объекта-700" площадью более 90 тысяч квадратных километров осложняли суровые климатические условия, технические постройки, жилые помещения, лаборатории и аэродром для базирования истребителей были готовы уже через год.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Архипелаг Новая Земля, остров Северный. Русская Гавань. Маяк

Осенью 1955-го на Новой Земле прогремел первый в СССР ядерный подводный взрыв. В губе Черной на глубине 12 метров подорвали выпущенную с подводной лодки торпеду с зарядом РДС-9 мощностью три с половиной килотонны. Испытание проводили в интересах ВМФ. В качестве мишеней выступили несколько эсминцев, тральщиков и подлодок. Новый полигон обеспечивал специалистов исчерпывающей информацией о воздействии ядерного взрыва на все виды вооружения и военной техники.

Именно на Новой Земле испытали самую мощную в мире термоядерную бомбу АН602, известную как "Кузькина мать" или "Царь-бомба", мощностью в 58 мегатонн — в несколько тысяч раз больше, чем у бомбы, уничтожившей Хиросиму. Супербомбу сбросили со специально подготовленного бомбардировщика Ту-95 — заряд сработал на высоте четырех километров. Взрыв был такой силы, что сейсмическая волна обогнула земной шар трижды, облако поднялось вверх почти на 70 километров, а вспышка была видна за тысячу километров.

© Фото : Вооруженные силы СССР Первый подводный ядерный взрыв в СССР и первый ядерный взрыв на Новой Земле. 21 сентября 1955

Всего на Новой Земле произвели 132 ядерных испытания — 87 атмосферных, три подводных и 42 подземных. Последний — в 1990-м. С 1992-го Государственный Центральный полигон Министерства обороны СССР переименован в Центральный полигон России. Сейчас он находится в ведении 12-го Главного управления Министерства обороны. В рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний на Новой Земле выполняются неядерно-взрывные эксперименты для поддержания надежности и безопасности ядерного арсенала.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Макет термоядерной "Царь-бомбы", испытанной 30 октября 1961 года

Атомный "Снежок"

Другой крупный ядерный полигон — площадью 20 тысяч квадратных километров — находился, напротив, в довольно людном месте — на берегу Иртыша, в Казахской ССР, всего в 130 километрах от Семипалатинска. Для ученых, испытателей и военных тут построили целый город — Курчатов.

Полигон заработал в 1949-м. Мощность первого взрыва — относительно скромные 22 килотонны. Однако через несколько лет здесь испытывали уже куда более мощные бомбы. В 1953-м советские ученые под руководством Андрея Сахарова разработали водородную бомбу — "изделие РДС-6с". Боеприпас представлял собой своеобразную "слойку" — сферическую систему из слоев урана и термоядерного горючего, окруженных химическим взрывчатым веществом. Мощность — 400 килотонн.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ

Семипалатинский полигон функционировал до 1991-го. За десятилетия здесь прогремели около 470 ядерных взрывов. Большинство — подземные: заряды размещали в штольнях и шахтах. На поверхности и в воздухе подорвали 125 зарядов. Тут же испытывали боеприпасы с различными химическими взрывчатыми веществами.

Место проведения первого ядерного испытания

Взрывали атомные бомбы и в других районах СССР. Например, в сентябре 1954-го военные испытали тактический ядерный заряд на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Это был один из основных эпизодов войсковых учений под кодовым названием "Снежок". Под Тоцк стянули 45 тысяч военнослужащих, сотни единиц бронетехники, артиллерийских орудий и самолетов. Маневрами руководил лично маршал Георгий Жуков.

Испытания ядерной бомбы во время военных учений на Тоцком полигоне в 1954 году

Сразу после детонации бомбы мощностью 40 килотонн через зону поражения провели войска — отрабатывали прорыв обороны противника с использованием ядерного оружия. Основным поражающим фактором тогда считали ударную волну, но солдаты и офицеры испытали на себе и действие радиации. В 1990-м участников Тоцких учений приравняли к ликвидаторам Чернобыльской аварии.

Схема местности Тоцкого полигона

Взрывы в пустыне

По масштабам ядерных испытаний США не было равных в мире. Крупнейший полигон оборудовали в штате Невада всего в сотне километров от Лас-Вегаса. В 1951-м там взорвали небольшой заряд мощностью в одну килотонну. После этого жители Лас-Вегаса и других близлежащих городов регулярно наблюдали "атомные грибы" на горизонте.

Американцы постарались максимально приблизить испытания к боевым условиям. На полигоне возводили целые городские районы и оборонительные линии, свозили туда различную технику. Воздействие взрывной волны фиксировалось высокоскоростными камерами.

© AP Photo / U.S. Air Force Ядерные испытания на атолле Бикини

К испытаниям привлекали и людей — зачастую тысячи военных находились всего в нескольких километрах от эпицентра взрыва. Всего на полигоне в Неваде подорвали более 900 ядерных зарядов.

Разумеется, окружающая среда подверглась сильному радиационному заражению. Кстати, наиболее "грязный" взрыв атомной бомбы в Неваде проводился в мирных интересах — в 1962-м в рамках программы по использованию ядерных зарядов для добычи полезных ископаемых, созданию водо- и нефтехранилищ.

Заряд мощностью более 100 килотонн поместили под землю на глубину 190 метров. После взрыва образовался кратер глубиной 100 метров и диаметром почти 400. В воздух взлетело 12 миллионов тонн грунта. Два огромных радиоактивных облака поднялись на высоту в несколько километров и прошли над штатами Иллинойс, Небраска, Айова, Южная Дакота. Все это сопровождалось выпадением радиоактивных осадков.

На атоллах Бикини и Эниветок архипелага Маршалловы острова в Тихом океане в марте 1954-го американские военные взорвали термоядерную бомбу в рамках операции "Кастл Браво". Ядерщики ошиблись с расчетами, и мощность взрыва превысила планируемую в два с половиной раза, достигнув 15 мегатонн.

© Фото : public domain Облако, образовавшееся после взрыва "Кастл Браво" на атолле Бикини. 1 марта 1954

По оценкам специалистов, выброс радиации после этого взрыва сравним с Чернобыльской катастрофой. Радиационному заражению подверглись нескольких обитаемых атоллов в сотнях километров от эпицентра. Всего же с 1946-го по 1958-й на островах провели примерно 70 ядерных испытаний. В результате заболеваний, вызванных радиацией, скончались около 850 жителей архипелага.

© Фото : Public domain Ядерные испытания на атолле Бикини

Читайте также: