Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Анкара ожидает, что вторая очередь поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может начаться в 2020 году, заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, передает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Cumhuriyet.
"Вторая часть поставок С-400 может начаться в следующем году. Американцы не сделали никаких технических заявлений, которые бы поддержали аргумент, что С-400 и F-35 не смогут работать вместе", - сказал Демир.
Он отметил, что управление С-400 будет полностью в руках Турции.
"Аргумент, что С-400 не обладает способностью к перехвату баллистических ракет, неверен. У С-400 есть способность к перехвату баллистических ракет", - подчеркнул Демир.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
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