Вашингтон намерен ввести новые санкции против России по делу Скрипалей

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета антироссийских санкций в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.

Первый пакет ограничительных мер в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.

Ранее члены палаты представителей демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол призвали Белый дом ввести второй пакет антироссийских санкций в связи с делом Скрипалей. Второй пакет санкций по делу Скрипалей был подготовлен в мае 2019 года и направлен госсекретарю и президенту.

Ранее Sputnik сообщал, что закон "О контроле за химическим и биологическим оружием" предусматривает для второго пакета шесть вариантов санкций, предписывая американскому главе применить как минимум три из них.

В частности, понижение уровня дипотношений, запрет банкам США на выдачу кредитов, создание препятствий для международных займов, запрет на экспорт товаров и технологий, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт, а также запрет на полеты в США государственных авиакомпаний.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года. Несмотря на то, что в произошедшем пока нет никакой ясности, отравление бывшего полковника обрастает различного рода версиями. США и Британия призвали Россию к ответственности по "делу Скрипаля".

Читайте также: