МИД России заявил о прекращении действия ДРСМД

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. МИД России сообщил, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекращается со 2 августа.
"Второго августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.
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