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Американский самолет-разведчик Lockheed EP-3E Orion, архивное фото

Самолет США провел разведку у черноморского побережья России

© Foto/ Mike Freer
В мире
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Американский самолет взлетел с полигона в Греции и начал разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Самолет радиоэлектронной разведки Военно-морских сил США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

Воздушное судно с региональным номером 156511 взлетело с полигона Суда-Бей, расположенной на острове Крит в Средиземном море, в 11:15 в субботу 3 августа.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

По данным Минобороны России, только за последнюю неделю у границ России заметили 39 иностранных летательных аппаратов, российские истребители 12 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.

Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.

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Теги:
разведка, Черное море, США, самолет, Россия


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