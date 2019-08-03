Самолет США провел разведку у черноморского побережья России

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Самолет радиоэлектронной разведки Военно-морских сил США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Воздушное судно с региональным номером 156511 взлетело с полигона Суда-Бей, расположенной на острове Крит в Средиземном море, в 11:15 в субботу 3 августа.
11:15 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 3 августа 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США🇺🇸, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 156511, взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит🇬🇷,
производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/t6dKPuGHQK
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Реальное фото этого борта над Чёрным морем. pic.twitter.com/zbxvNvNGav— PlaneRadar (@ua4wiy_) 17 декабря 2018 г.
По данным Минобороны России, только за последнюю неделю у границ России заметили 39 иностранных летательных аппаратов, российские истребители 12 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.
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