Более полутора тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Около 1,6 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий Ливана и Иордании за минувшие сутки, передает РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 570 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 407 человек (женщин – 122, детей – 207), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 163 человека (женщин – 349, детей – 593)", - сказано в сообщении.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 41 взрывоопасный предмет.

Отмечается, что за сутки восстановлены шесть жилых домов, водонасосная станция и медпункт.

Из 45 посольств России в иностранных государствах, где находятся сирийские беженцы, тридцать стран (Турция, Ливан, Иордания, Германия, Ирак, Египет, Нидерланды, Австрия, Дания, Греция, Швейцария, Кипр, Бельгия, Италия, Румыния, Испания, Ирландия, Мальта, Польша, Босния и Герцеговина, Аргентина, Люксембург, Хорватия, Словения, Болгария, Венгрия, Исландия, Словакия, Чехия, Латвия) подтвердили количественные данные относительно нахождения в этих государствах сирийских граждан.

На территории данных стран находятся 6 317 503 человека (Турция – 3 614 108, Ливан – 935 454, Иордания – 664 330, Германия – 534 011, Ирак – 252 983, Египет – 132 713, Нидерланды – 74 998, Австрия – 42 505, Дания – 17 995, Греция – 13 139, Швейцария – 6 702, Кипр – 5 899, Бельгия – 3 982, Италия – 3 836, Румыния – 3 101, Испания – 2 352, Ирландия – 1 729, Босния и Герцеговина – 1 630, Аргентина – 1 496, Мальта – 1 289, Польша – 1 069, Люксембург – 663, Хорватия – 530, Словения – 460, Исландия – 197, Болгария – 180, Венгрия – 51, Словакия – 43, Чехия – 39, Латвия – 19).

Оценочно, изъявили желание вернуться на родину 1 712 264 сирийца из десяти стран мира. Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 531 693 человека.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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