10:21 04 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.64
  • EUR71.71
Поиск

Более полутора тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

© AFP 2019 / AAREF WATAD
В мире
Получить короткую ссылку
4 0 0

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри Сирийской Арабской Республики вернулись 10 сирийцев.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Около 1,6 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий Ливана и Иордании за минувшие сутки, передает РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 570 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 407 человек (женщин – 122, детей – 207), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 163 человека (женщин – 349, детей – 593)", - сказано в сообщении.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 41 взрывоопасный предмет.

© Sputnik
Минобороны России запустило на сайте раздел о миссии в Сирии

Отмечается, что за сутки восстановлены шесть жилых домов, водонасосная станция и медпункт.

Из 45 посольств России в иностранных государствах, где находятся сирийские беженцы, тридцать стран (Турция, Ливан, Иордания, Германия, Ирак, Египет, Нидерланды, Австрия, Дания, Греция, Швейцария, Кипр, Бельгия, Италия, Румыния, Испания, Ирландия, Мальта, Польша, Босния и Герцеговина, Аргентина, Люксембург, Хорватия, Словения, Болгария, Венгрия, Исландия, Словакия, Чехия, Латвия) подтвердили количественные данные относительно нахождения в этих государствах сирийских граждан.

На территории данных стран находятся 6 317 503 человека (Турция – 3 614 108, Ливан – 935 454, Иордания – 664 330, Германия – 534 011, Ирак – 252 983, Египет – 132 713, Нидерланды – 74 998, Австрия – 42 505, Дания – 17 995, Греция – 13 139, Швейцария – 6 702, Кипр – 5 899, Бельгия – 3 982, Италия – 3 836, Румыния – 3 101, Испания – 2 352, Ирландия – 1 729, Босния и Герцеговина – 1 630, Аргентина – 1 496, Мальта – 1 289, Польша – 1 069, Люксембург – 663, Хорватия – 530, Словения – 460, Исландия – 197, Болгария – 180, Венгрия – 51, Словакия – 43, Чехия – 39, Латвия – 19).

© Sputnik / Илья Питалев
Мина из сковородки: с чем российские саперы столкнулись в Сирии

Оценочно, изъявили желание вернуться на родину 1 712 264 сирийца из десяти стран мира. Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 531 693 человека.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Читайте также:

По теме

Стабильная нестабильность: кому невыгоден мир в Сирии
Сирия уничтожила все объекты производства химоружия, подтвердили в ОЗХО
Любовь в Алеппо: в Сирии сняли первый с начала войны фильм
Теги:
Министерство обороны РФ, беженцы, Сирия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Озеро Рица
Россыпью жемчужин: самые живописные озера Абхазии
Изолента против хакеров
Изолента против хакеров: как спастись от киберпреступников
Как уберечь себя от жары в городе
Не дай себе засохнуть: как пережить летний зной
Соцсети
Sputnikabkhazia