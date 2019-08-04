Минобороны России: за четыре дня потушено более 750 тысяч гектаров пожаров

В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть порядка трех миллионов гектаров леса.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Авиация Минобороны России за четыре дня ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади 753 тысячи гектаров, передает РИА Новости.

"За четыре дня работы авиации Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области удалось затушить лесные пожары на площади 753 тысячи гектаров", - сообщили в минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что 4 августа самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России совершили 24 вылета, сбросив на охваченные огнем леса 1008 тонн воды. Более того, вертолеты Ми-8 армейской авиации совершили 37 вылетов и сбросили 650 тонн.

Только за сутки потушено 303 тысячи гектаров горящего леса, ликвидировано 56 очагов открытого возгорания, отметили в военном ведомстве.

МЧС России в свою очередь проинформировало о том, что пять воздушных судов, в том числе два самолета-амфибии Бе-200, привлечены к тушению природных пожаров на территории заповедников в Качугском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области.

"На ликвидации лесных пожаров на территории природных заповедников задействованы пять воздушных судов, в том числе два самолета Бе-200", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вертолет Ми-26 МЧС России осуществляет переброску аэромобильной группировки в Керенский район.

"Накануне, благодаря работе авиации, было ликвидировано более 12 тысяч метров кромки лесных пожаров в Казачинско-Ленском и Качугском заповедниках, а также в Усть-Кутском районе", - отметил представитель ведомства.

Площадь природных пожаров в России превысила три миллиона гектара. Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.

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