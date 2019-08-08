Порядка двух тысяч беженцев вернулись в Сирию за сутки из Иордании и Ливана

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Около двух тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2 044 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 346 человек (женщин – 103, детей – 176), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 698 человек (женщин – 509, детей – 866)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за прошедшие сутки российской стороной в провинции Хомс проведена одна гуманитарная акция, где нуждающимся жителям Сирии выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны.
Уточняется, что медицинская помощь оказана 57 сирийским гражданам, в том числе 29 детям.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме этого, специалисты уничтожили 35 взрывоопасных предметов.
Из 45 посольств России в иностранных государствах, где находятся сирийские беженцы, тридцать стран (Турция, Ливан, Иордания, Германия, Ирак, Египет, Нидерланды, Австрия, Дания, Греция, Швейцария, Кипр, Бельгия, Италия, Румыния, Испания, Ирландия, Мальта, Польша, Босния и Герцеговина, Аргентина, Люксембург, Хорватия, Словения, Болгария, Венгрия, Исландия, Словакия, Чехия, Латвия) подтвердили количественные данные относительно нахождения в этих государствах сирийских граждан.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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