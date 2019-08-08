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Американский эсминец Porter направлен в Черное море

© Foto/ Flickr / Official U.S. Navy Page
В мире
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Предстоящий заход эсминеца ВМС США Porter станет шестым для американских кораблей в 2019 году.

СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Эсминец ВМС США Porter с управляемым ракетным вооружением на борту направляется в акваторию Черного моря для участия в "операциях в поддержку региональной стабильности", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение шестого флота США.

"Военно-морские операции, которые мы проводим в Черном море с нашими союзниками и партнерами, поддерживают прочные отношения, необходимые для региональной стабильности", - цитируются в сообщении слова командующего 6-м флотом США Лиса Франкетти.

До этого в 2019 году в Черном море в июле находился эсминец Carney, который участвовал в американо-украинских учениях Sea Breeze, где также были задействованы представители еще 17 стран.

© Sputnik / Игорь Зарембо
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Корабли США находятся в Черном море в соответствии с международными нормами, в том числе конвенцией Монтре, которая ограничивает пребывание кораблей из стран, не имеющих выхода к акватории этого моря, подчеркивается в сообщении.

В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс согласовал меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, в частности, учения, обмен информацией и заходы в порты. По его словам, это поможет улучшить осведомленность НАТО о ситуации в акватории.

В российском МИД отмечали, что проведение этих маневров — опасная идея, к которой в Москве будут относиться "соответствующим образом".

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Теги:
Военно-морские силы США, НАТО, Черное море


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