Почти две тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились три гражданина Сирии.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Почти две тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1909 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 395 человек (женщин – 118, детей – 202), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1514 человек (женщин – 454, детей – 772)", - сказано в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулся 347 071 беженец: почти 111 тысяч из Ливана и более 236 тысяч из Иордании.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2 гектара территории. Кроме этого, специалисты уничтожили 36 взрывоопасных предметов.

Кроме того, провинциях Алеппо, Дамаск и Хама реализуется государственная программа по восстановлению населенных пунктов на освобожденной от боевиков территории. Программа включает в себя три этапа: подготовку инфраструктуры (водоснабжение, электрификация), адресную помощь населению и возвращение жителей в места постоянного проживания.

Комитетами по национальному примирению также ведутся переговоры по добровольному переходу на сторону правительства и сдаче оружия, установлению статуса бывших членов незаконных вооруженных формирований и населения, проживавшего на ранее занятых территориях, а также вынужденных переселенцев.

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