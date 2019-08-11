Более пяти тысяч гектаров леса потушили в России за прошедшие сутки

В субботу 10 августа в России ликвидировали 49 лесных пожаров на площади 5 263 гектара.

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Почти 50 лесных пожаров на площади свыше пяти тысяч гектаров удалось потушить в России за прошедшие сутки, сообщает РИА Новости.

Ранее в пятницу 9 августа был ликвидирован 41 пожар на площади 23 676 гектаров.

На данный момент в России зафиксировано 208 лесных пожаров площадью возгорания 256 660 гектаров. Наибольшая площадь лесных пожаров отмечается в Иркутской области (139 742 га) и в Красноярском крае (108 335 га).

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах России: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с лесными пожарами под личный контроль. Он поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД "провести проверки на предмет выявления намеренного создания лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины". Об исполнении нужно доложить в правительство до 1 ноября этого года.

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