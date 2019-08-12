Более трех тысяч беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки

Отмечается, что с 30 сентября 2015 года в места довоенного проживания в Сирии вернулись 1 303 805 внутренних переселенцев.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Более трех тысяч сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном в Facebook.

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 3064 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 389 человек (женщин - 117, детей - 199), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 2675 человек (женщин - 803, детей - 1364)", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в течение суток вывод беженцев в места постоянного проживания не осуществлялся. Гуманитарные и благотворительные акции не проводились.

Инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 39 взрывоопасных предметов.

Кроме того, провинциях Алеппо, Дамаск и Хама реализуется государственная программа по восстановлению населенных пунктов на освобожденной от боевиков территории. Программа включает в себя три этапа: подготовку инфраструктуры (водоснабжение, электрификация), адресную помощь населению и возвращение жителей в места постоянного проживания.

Комитетами по национальному примирению также ведутся переговоры по добровольному переходу на сторону правительства и сдаче оружия, установлению статуса бывших членов незаконных вооруженных формирований и населения, проживавшего на ранее занятых территориях, а также вынужденных переселенцев.

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