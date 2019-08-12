Власти ДНР обвинили Киев в подготовке к силовому методу решения конфликта

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Власти Украины готовятся к силовому решению конфликта в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает РИА Новости.

"Активизация украинских оккупантов вдоль линии соприкосновения имеет перед собой одну цель – полный срыв действующего перемирия и переход к полномасштабному наступлению на нашу республику", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

По его мнению, таких массированных обстрелов и разрушений не было даже до вступления в силу всеобъемлющего перемирия.

"Во всех случаях наши защитники, несмотря на полученный приказ на открытие адекватного ответного огня, придерживаются перемирия в надежде остановить эту войну. При этом украинская сторона, понимая безрезультативность своих попыток спровоцировать нас на ответ, проводит информационно-пропагандистскую кампанию, направленную на демонстрацию нарушения перемирия с нашей стороны", - заявил представитель ведомства.

Кроме того, в народной милиции отметили, что все предоставляемые Киевом фото- и видеодоказательства якобы нарушений со стороны ДНР сфабрикованны.

"Для подготовки репортажей украинские пропагандисты проводят подрывы имитационных и окопных зарядов вблизи своих позиций, представляют погибших по личной неосторожности и в результате нарушения техники безопасности боевиков как потери от нашего огня. Все эти разрозненные кусочки собираются в одну общую картину – Украина активно готовится к силовому способу решения конфликта на Донбассе", - добавили в Народной милиции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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