СМИ назвали страну НАТО, чей истребитель приблизился к самолету Шойгу над Балтикой

Самолет НАТО F-18 подлетел к борту министра обороны России Сергея Шойгу во вторник 13 августа, но когда в его направлении начал движение российский истребитель, F-18 изменил курс и улетел в сторону.

СУХУМ, 13 авг- Sputnik. Истребитель НАТО F-18, попытавшийся приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем, принадлежит ВВС Испании, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.

Отмечается, что в настоящее время миссия НАТО по патрулированию представлена ВВС Испании, Великобритании и Венгрии.

По данным агентства, всего Мадрид развернул в Прибалтике пять истребителей F-18 вместе с обслуживающим персоналом в количестве 140 человек. Испанский контингент базируется в литовском Шяуляе, он пробудет в Прибалтике до конца августа.

Во вторник 13 августа над нейтральными водами Балтики к борту Шойгу попытался приблизиться F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко. Инцидент произошел, когда самолет с российским министром обороны на борту следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.

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