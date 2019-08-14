СМИ назвали страну НАТО, чей истребитель приблизился к самолету Шойгу над Балтикой

СУХУМ, 13 авг- Sputnik. Истребитель НАТО F-18, попытавшийся приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем, принадлежит ВВС Испании, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.
Отмечается, что в настоящее время миссия НАТО по патрулированию представлена ВВС Испании, Великобритании и Венгрии.
По данным агентства, всего Мадрид развернул в Прибалтике пять истребителей F-18 вместе с обслуживающим персоналом в количестве 140 человек. Испанский контингент базируется в литовском Шяуляе, он пробудет в Прибалтике до конца августа.
Во вторник 13 августа над нейтральными водами Балтики к борту Шойгу попытался приблизиться F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко. Инцидент произошел, когда самолет с российским министром обороны на борту следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.
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