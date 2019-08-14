В Сочи объявлено предупреждение из-за жары в 37 градусов

После мощных дождей, которые вызвали оползни и наводнения, в город пришла сильная жара.

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Власти Сочи предупредили жителей и гостей о мерах безопасности в связи с сильной жарой на территории курорта, соответствующая информация размещена на сайте администрации города в разделе "Экстренные предупреждения".

14 - 15 августа в Сочи ожидается до +37С.

"Спасатели просят сочинцев и отдыхающих избегать длительного пребывания под открытым солнцем, соблюдать правила противопожарной безопасности, не разводить костры в не предназначенных для этого местах", -говорится в сообщении.

Непогода бушует в Сочи с конца июня.

Сильные ливни стали причиной схода селя в Красной поляне. Из-за стихии была полностью затоплена канализационная насосная станция, которая обслуживает горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс "Моя Россия".

14 июля в результате сильных ливней в Сочи были подтоплены дороги в районе Кудепсты и Адлера, затопило часть федеральной трассы, ведущей к российско-абхазской границе.

25 июля вечером из-за сильных дождей в реку Псахе в Центральном районе Сочи сошел мощный оползень и перекрыл русло реки.

4 августа в Сочи вновь объявили штормовое предупреждение, на этот раз из-за угрозы формирования смерчей над морем. Очевидцам удалось заснять гигантский смерч на видео.

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