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Мадуро предрек оппозиции "порку века" на выборах в парламент Венесуэлы

© Sputnik / Каролина Кабрал
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Попытка госпереворота в Венесуэле (91)
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Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что хочет как можно скорее провести выборы в контролируемую оппозицией Национальную ассамблею и пообещал своим оппонентам "порку века", передает РИА Новости.

"Я уже хочу выборы, хочу, чтобы Национальный избирательный совет и Национальное учредительное собрание созвали выборы, потому что мне нравится битва идей, сражение улиц, и на будущих выборах мы устроим порку века правым заговорщикам", — сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы также отметил, уже ведется работа по подготовке кандидатов в депутаты Национальной ассамблеи из числа представителей рабочего класса.

"Не спите, товарищи, будьте твердыми лидерами, которые будут органично представлять рабочий класс в парламенте", — призвал сторонников президент.

Ситуация в Венесуэле
© Sputnik / Стрингер
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Мадуро ранее предлагал оппозиции провести досрочные парламентские выборы. По его мнению, власть и оппозиция должны помериться силами, чтобы легитимизировать Национальную ассамблею. Сейчас она фактически отстранена от участия в политической жизни страны, вся полнота законодательной власти сосредоточена в руках лояльного Мадуро Национального учредительного собрания.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

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Теги:
парламентские выборы, Венесуэла, Николас Мадуро


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