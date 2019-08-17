Почти тысяча беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки

Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 506 452 человек (женщин – 151 996, детей – 258 188).

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Свыше 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 901 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 374 чел. (женщин – 112, детей – 191), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 527 чел. (женщин – 158, детей – 269)", - сказано в бюллетене.

Кроме того, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории провинций Дераа и Дамаск. Обнаружено и уничтожено 28 взрывоопасных предметов.

Из 45 посольств России в иностранных государствах, где находятся сирийские беженцы, тридцать стран (Турция, Ливан, Иордания, Германия, Ирак, Египет, Нидерланды, Австрия, Дания, Греция, Швейцария, Кипр, Бельгия, Италия, Румыния, Испания, Ирландия, Мальта, Польша, Босния и Герцеговина, Аргентина, Люксембург, Хорватия, Словения, Болгария, Венгрия, Исландия, Словакия, Чехия, Латвия) подтвердили количественные данные относительно нахождения в этих государствах сирийских граждан.

Оценочно, изъявили желание вернуться на родину 1 712 264 сирийца из десяти стран мира. Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 531 693 человека.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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