Операция "Страж": какие флоты готовы к войне на главном морском пути мира

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Моряки Иранского корпуса стражей исламской революции показали на видео, как на катерах гоняют по Ормузскому проливу британский эсминец. Эти воды между Оманским и Персидским заливом признаны зоной повышенного риска. Обстановка накалялась постоянно — Вашингтон призвал всех объединить флоты против Тегерана. Важнейший торговый путь мира вновь может стать театром военных действий. О том, как ситуация в далеких южных морях касается и России, читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА Новости.

От риторики до войны

Ормузский пролив — один из самых важных, если не самый важный, торговых маршрутов планеты. Ежедневно через него транспортируют почти 40 процентов потребляемой в мире нефти, и любое ограничение движения танкеров способно спровоцировать глобальный энергетический кризис.

Северное побережье Ормузского пролива — территория Ирана, что очень не нравится западным странам. Хотя режим аятолл ограничивался только угрозами перекрыть пролив, цены на нефть после таких заявлений не раз шли вверх.

О планах США создать коалицию для патрулирования Ормузского пролива сообщил госсекретарь Майк Помпео. Он заявил, что новая структура будет защищать свободное судоходство в открытом море и наказывать тех, кто этому препятствует. Глава американского внешнеполитического ведомства не пояснил, против кого направлена коалиция. Однако и так ясно: против Ирана.

© AFP 2019 / Norbert Schiller Танкер Gas King двигается в направлении Ормузского пролива в сопровождении фрегата USS Gallery

История вопроса

В апреле 1988 года противостояние США и Ирана в Ормузском проливе чуть не поставило мир на грань катастрофы. Тогда в Персидском заливе шла война между Багдадом и Тегераном. Иракские власти хотели отторгнуть у Ирана нефтеносную провинцию Хузестан. Саддаму Хусейну помогал Вашингтон.

Самой опасной фазой конфликта было так называемое танкерное противостояние, когда иракские военные начали атаковать танкеры, заходящие в иранские порты. Под обстрелы попадали и суда третьих стран, что угрожало всему судоходству в Персидском заливе. На мине подорвался и американский фрегат "Самюэль Б. Робертс", хотя находился в нейтральных водах. Серийный номер мин совпадал с теми, что американцы обнаружили на иранском корабле "Иран Айр".

Пентагон отомстил операцией "Богомол", нанеся удары по двум иранским нефтяным платформам. Тегеран ответил огнем. В ход пошли зенитные ракеты. Боевые действия с трудом удалось остановить к концу дня. Иран понес серьезные потери. Это был крупнейший морской бой со времен Второй мировой войны. Из-за обстановки вокруг Ормузского пролива нефтяные рынки лихорадило.

© Foto / Public domain Морские пехотинцы осматривают зенитную установку ЗУ-23-2 на иранской нефтяной платформе. 18 апреля 1988

Вскоре произошла трагедия в воздухе. Американский ракетный крейсер по ошибке сбил иранский пассажирский самолет. Все 290 пассажиров на борту погибли.

С тех пор напряженность в проливе не ослабевала. В ответ на западные санкции, ужесточившиеся в конце нулевых, Тегеран не раз угрожал перекрыть Ормузский пролив. Но понятно, что от этого пострадает экспорт и иранской нефти, поэтому дальше слов дело не идет.

© Foto / Public domain Пожар на иранской нефтяной платформе после удара с вертолета Marine AH-1 Cobra в ходе операции "Богомол"

Опасный патруль

Очередная эскалация произошла после решения Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и ввести новые санкции.

В июне в Оманском заливе у побережья Ирана были атакованы два танкера, принадлежащие Норвегии и Японии. Пока Осло и Токио пытались понять, что произошло, Вашингтон обвинил во всем Иран.

Через месяц о попытке захвата танкера Тегераном сообщили англичане. Дескать, это была месть. Дело в том, что в начале июля британские власти Гибралтара задержали танкер под флагом Панамы. Он перевозил иранскую нефть в Сирию, хотя санкции это запрещают. Тегеран пообещал не оставить это без последствий. Британский танкер в итоге отпустили, что несколько разрядило обстановку. Но СМИ дружно заговорили о том, что США разрабатывают операцию "Страж" по противодействию Ирану.

© AP Photo. Mark Duncan, File Мины на борту корабля Iran Ajr

После инцидента с танкером на Даунинг-стрит решили патрулировать Ормузский пролив. Франция, Италия и Дания поддержали идею, хотя и выступили против участия США, пояснив, что это может быть воспринято как поддержка ЕС отказа Вашингтона от ядерной сделки. Однако Лондон выступил за реализацию американского плана создания международной коалиции вокруг Ормузского пролива.

Помимо США и Великобритании, вступить коалицию могут все те же противники Ирана на Ближнем Востоке. Прежде всего Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль — основные союзники американцев в Персидском заливе. Эксперты не исключают, что и Катар не откажется. Доха все еще находится в дипломатической изоляции, организованной два года назад Эр-Риядом и Абу-Даби из-за подозрений в финансировании террористов. И участие в новой международной структуре под эгидой Вашингтона для Катара — хороший шанс вернуться на международную политическую арену.

© AFP 2019 / Fars news/Mehdi Marizad Запуск иранской ракеты Saeqeh неподалеку от Ормузского пролива. 2010 год

Российское миротворчество

Иран, Китай и Россия американскую инициативу не поддержали, заявив, что такие односторонние решения могут усугубить ситуацию в регионе. Вскоре стало известно о планах Москвы и Тегерана провести совместные военно-морские учения в Индийском океане, включая Ормузский пролив. Страны также подписали договор о расширении военного сотрудничества.

Интерес мировой общественности вызвала и предложенная Россией Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Главный тезис документа — в регионе, где сосредоточены большие запасы энергоресурсов, любые военно-политические потрясения чреваты пагубными последствиями для всего мира.

© Foto / Public domain Операция "Богомол"

Москва ведет речь об организации по безопасности и сотрудничеству под эгидой Совбеза ООН, не зависящей от конъюнктуры Запада. Все заинтересованные в стабильном развитии Персидского залива стороны, включая Россию, Китай, США, Индию, ЕС, ООН и Лигу арабских государств, могли бы присоединиться к новой структуре.

Россия призывает страны Персидского залива постепенно отказаться от военного присутствия внешних сил. Что касается экономической и энергетической безопасности, здесь Москва, наоборот, настаивает на совместных действиях. Первыми российскую концепцию поддержали Китай и Иран, отметив, что взгляд Москвы на регион шире и учитывает, помимо свободного судоходства в Ормузском проливе, другие важные проблемы.

© Foto / Mehr News Agency/Morteza Akhoondi Иранские военнослужащие проверяют британский танкер Stena Impero, захваченный в Ормузском проливе

Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин в беседе с РИА Новости высказал мнение, что российская концепция может стать серьезным противовесом попыткам других стран решать спорные вопросы в Персидском заливе силой.

"Это один из немногих вариантов снижения напряженности в регионе. Но концепция будет эффективна, если вовлеченные государства поддержат документ и договорятся о нюансах. Российские предложения способны заложить основу для создания в регионе коллективной системы безопасности", — заключил эксперт.

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