Эксперты рассказали, каким должен быть качественный майонез

В составе натурального и качественного майонеза обязательно должны быть яйца и растительное масло, уверены специалисты Роскачества.

СУХУМ, 19 авг — Sputnik. При выборе майонеза специалисты Роскачества порекомендовали обратить внимание на состав продукта и условия хранения.

Если в списке ингредиентов нет яиц или хотя бы яичного порошка, это будет уже не майонез, а майонезный соус. А вот растительное масло, на основе которого приготовлен майонез, может быть любым: подсолнечным, оливковым, кукурузным, рапсовым, соевым, говорится в сообщении Роскачества на сайте организации.

Натуральный майонез имеет простой состав и может храниться не более двух-трех недель. Если срок годности превышает шесть месяцев, то в его составе были использованы антиокислители и консерванты. При этом, отмечают эксперты, наличие натуральных стабилизаторов и красителей (крахмал, каротин, гуаровая и ксантановая камедь) не отразятся на качестве и безопасности продукта.

Чем свежее заправка, тем более насыщенный и нежный у нее вкус и менее резкий запах. Цвет - от белого до желтовато-кремового. Консистенция должна быть однородной и сметанообразной, отметили в Роскачестве.

Массовая доля жира в высококалорийном продукте – 55% и более; в среднекалорийном – 40–55%; в низкокалорийном – менее 40%, говорится в сообщении.

"Хороший майонез – это всегда высококалорийный продукт, и чем выше его калорийность, тем лучше. А вот если вы мечтаете похудеть, то просто лучше вообще никакой майонез не покупать и не засматриваться на низкокалорийных представителей", - отметили в Роскачестве.

Майонез должен храниться при температуре не ниже 0 градусов и не выше 18 градусов Цельсия, но не на прямом солнечном свету.

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