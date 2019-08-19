Замок Ласточкино гнездо начали реставрировать в Крыму

Реставрационные работы в замке Ласточкино гнездо планируют завершить к новому туристическому сезону 2020 года.

СУХУМ, 19 авг — Sputnik. Специалисты начали реставрацию замка Ласточкино гнездо неподалеку от Ялты, сообщает РИА Новости.

"Начата реставрация замка – полностью – интерьера и снаружи, вплоть до обустройства газонов и смотровой площадки. Полностью будут устроены системы воздушного отопления, электроснабжения, освещения. Кроме того, будет устроена подсветка Ласточкиного гнезда", - сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Завершить ремонтные работы планируется к новому туристическому сезону 2020 года. Отмечается, что в замке после завершения работ будет экскурсионный объект.

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