01:38 20 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.61
  • EUR73.95
Поиск

Замок Ласточкино гнездо начали реставрировать в Крыму

© Sputnik / Konstantin Mihalchevsky
В мире
Получить короткую ссылку
22 0 0

Реставрационные работы в замке Ласточкино гнездо планируют завершить к новому туристическому сезону 2020 года.

СУХУМ, 19 авг — Sputnik. Специалисты начали реставрацию замка Ласточкино гнездо неподалеку от Ялты, сообщает РИА Новости.

"Начата реставрация замка – полностью – интерьера и снаружи, вплоть до обустройства газонов и смотровой площадки. Полностью будут устроены системы воздушного отопления, электроснабжения, освещения. Кроме того, будет устроена подсветка Ласточкиного гнезда", - сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Завершить ремонтные работы планируется к новому туристическому сезону 2020 года. Отмечается, что в замке после завершения работ будет экскурсионный объект.

Читайте также:

Теги:
Крым


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Празднования Преображения Господня в Абхазии
Праздник Преображения: как прошла служба в Сухумском кафедральном соборе
Акт гостеприимства: истребители сопроводили самолет делегации Путина в небе над Женевой
Лимит на фрукты и цветы: сколько можно провезти в Россию
Соцсети
Sputnikabkhazia