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Движение большегрузов ограничено на дороге от Джубги до Абхазии

© Sputnik / Михаил Фомичев
В мире
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Ограничения движения тяжеловесного транспорта стали ежегодной практикой в весенне-летний сезон на юге России для сохранения дорожного полотна.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Временные ограничения на движение тяжеловесного транспорта введены в нескольких регионах Южного федерального округа из-за температуры воздуха свыше 32 градусов, сообщается на сайте Росавтодора.

"Двадцать первого августа с 10:00 до 22:00 на участках автомобильных дорог (причина: температура воздуха свыше 32°С) будет закрыто движение для тяжеловесного автотранспорта", - сказано в сообщении ведомства.

Среди закрытых дорог - участок Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия; участки трассы М-4 "Дон" – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской республикой; подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к Краснодару; а также обход Сочи, участок Адлер – Красная Поляна.

Строительство нового путепровода через железную дорогу в Краснодарском крае, архивное фото
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Кроме того, под ограничения попадают участки Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной; подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к Ростову-на-Дону, южный подъезд; участок Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной; а также Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с Украиной.

Ограничения движения тяжеловесного транспорта стали ежегодной практикой в весенне-летний сезон на юге России для сохранения дорожного полотна.

Аналогичное ограничение будет действовать 21 августа с 13:00 до 18:00 на нескольких участках трассы Новороссийск-Керчь, включая Крымский мост и подъезды к нему.

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Теги:
Южный ФО, Сочи, Росавтодор


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