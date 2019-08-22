Конкурент для С-300: Иран показал зенитно-ракетный комплекс "Бавар-373"

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Тегеран представил зенитно-ракетный комплекс "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300,передает РИА Новости со ссылкой на сайт президента страны.
Официально комплекс был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Хасаном Роухани.
По информации иранских СМИ, зенитно-ракетный комплекс с вертикальной пусковой установкой оснащен ракетами "Сайад-4" и способен поражать различные воздушные цели, в том числе истребители и "самолеты-невидимки", беспилотники, крылатые и баллистические ракеты на высоте 27 километров и на расстоянии 200 километров.
Отмечается, что "Бавар-373" способен обнаруживать цели на расстоянии более 300 километров. Первые испытания установки прошли в 2017 году.
В течение нескольких предшествовавших дню оборонной промышленности недель Иран представил достижения в этой сфере, в том числе бронеавтомобиль "Раад".
ЗРК "Бавар-373" является разработанной и полностью спроектированной в Иране. Иранские военные отмечали, что комплекс представляет более продвинутую по сравнению с С-300 систему, которая способна конкурировать российским ЗРК.
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