Космический корабль с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС

Космический корабль "Союз МС-14" с человекоподобным роботом "Федором" на борту отвели на безопасное расстояние от МКС.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, сообщает РИА Новости.

Корабль приблизился к станции на менее чем 100 метров, завис, а затем начал отходить.

Причиной неудачи эксперты назвали возможную неполадку в системе стыковки корабля "Курс".

"Возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения "Курс-НА" на корабле, он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы, после чего ЦУП дал команду на увод корабля от станции", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время "Союз" находится на безопасном расстоянии от станции. Специалисты оценивают, возможно ли провести новую попытку стыковки.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром в четверг 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить "Союзы-ФГ". Кроме того, это первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борт — человекоподобный робот "Федор". Планировалось, что он проработает на МКС 14 дней.

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